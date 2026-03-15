Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ: Οι εκπτώσεις

Από την Κυριακή (15/3), μέσω των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ που αναρτώνται, αλλά και με τα έντυπα των δηλώσεων εισοδήματος Ε1, των οποίων η υποβολή ξεκινά τη Δευτέρα (16/3), εκατομμύρια νοικοκυριά θα μπορούν να δουν στην πράξη το εύρος των μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων που τίθενται σε εφαρμογή από φέτος.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για τέσσερις βασικές παρεμβάσεις που αφορούν ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες, με κοινό στόχο τη μείωση των βαρών σε περιουσιακά στοιχεία, τεκμήρια και ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές ενεργοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν την αύξηση του κόστους ζωής και της ενεργειακής πίεσης, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να προστεθούν στις ήδη εφαρμοζόμενες μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις, που τέθηκαν σε ισχύ από τις αρχές του έτους, με αποτέλεσμα εκατομμύρια εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να βλέπουν αυξήσεις στον καθαρό τους μισθό από τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά οι φορολογικές ελαφρύνσεις

1. Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες στην περιφέρεια

Η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ για το 2026 ολοκληρώνεται την Κυριακή. Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν το ποσό που πρέπει να καταβάλουν έως τις 31 Μαρτίου, είτε εφάπαξ είτε σε έως 12 δόσεις, μέσω της πλατφόρμας myAADE.

Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά τις κύριες κατοικίες σε περίπου 13.000 μικρούς οικισμούς σε όλη τη χώρα: σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος. Από το 2027, ο φόρος σε αυτά τα ακίνητα καταργείται. Το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες, για ακίνητα με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ.

2. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% κατά μέσο όρο

Από αύριο ξεκινά η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Τα τεκμήρια διαβίωσης (αντικειμενικές δαπάνες) μειώνονται κατά 30% για περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες, ισχύοντας για τα εισοδήματα του 2025.

Για κατοικίες σε περιοχές με τιμές ζώνης έως 2.799 €/τ.μ., η τεκμαρτή δαπάνη μειώνεται κατά 30%.

Για περιοχές με τιμές 2.800–4.999 €/τ.μ., η μείωση είναι 35%.

Τα τεκμήρια για Ι.Χ. μειώνονται έως 73,7%, με υπολογισμό πλέον βάσει εκπομπών CO₂ και όχι κυβισμού.

Μείωση 30% στα τεκμήρια για νεότερα σκάφη αναψυχής.

Μειώνονται επίσης τα τεκμήρια για εξαρτώμενα τέκνα που είναι μέχρι 18 ετών ή έως 25 ετών και σπουδάζουν ή υπηρετούν στον στρατό.

Στόχος των αλλαγών είναι η μείωση φορολογικών βαρών και η εξορθολογισμένη φορολόγηση βάσει αντικειμενικών δαπανών, ανακουφίζοντας χιλιάδες φορολογούμενους. Παράλληλα, η μείωση των τεκμηρίων βοηθά στην αποφυγή απώλειας απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.

3. Μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες

Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές. Η μείωση ισχύει αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2025.

4. Φορολογική απαλλαγή για τρία έτη για νέες μητέρες αυτοαπασχολούμενες

Για πρώτη φορά, οι νέες μητέρες αυτοαπασχολούμενες απαλλάσσονται από τη φορολόγηση με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, με εφαρμογή αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2025.

Μέσω της πλατφόρμας myAADE, οι πολίτες μπορούν να δουν μια «πρόγευση» των μειώσεων στον φόρο εισοδήματος πριν ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσής τους.

Πέρα από τις φορολογικές ελαφρύνσεις, από 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, κάτι που θα επιφέρει παράλληλα αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στις τριετίες, στις αμοιβές υπερωριών και σε άλλες παροχές. Επιπλέον, οι μισθοί στο σύνολο του Δημοσίου θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.