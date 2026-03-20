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Σε αχαρτογράφητα νερά η Νέα Αριστερά – Προς παραίτηση ο Αλέξης Χαρίτσης
Πολιτική
17:43 - 20 Μαρ 2026

Σε αχαρτογράφητα νερά η Νέα Αριστερά – Προς παραίτηση ο Αλέξης Χαρίτσης

Reporter.gr Newsroom
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Προς παραίτηση φαίνεται να οδεύει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, με φόντο τις έντονες εσωτερικές διαφωνίες για τη στρατηγική και την πορεία του κόμματος.

Εδώ και μήνες διαμορφώνονται δύο βασικές κατευθύνσεις στο εσωτερικό της παράταξης. Η πρώτη τάσσεται υπέρ της προσχώρησης σε έναν ενιαίο προοδευτικό πόλο, πιθανότατα υπό την ηγεσία του Αλέξης Τσίπρας. Η δεύτερη επιμένει στην αυτόνομη πορεία, στηριγμένη στην ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Αριστεράς.

Το παράδοξο που καταγράφεται είναι ότι διαφορετική γραμμή ακολουθεί η κοινοβουλευτική ομάδα και διαφορετική η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η τελευταία φέρεται να ελέγχεται από τον γραμματέα Γαβριήλ Σακκελαρίδης, ο οποίος προβάλλει και ως φαβορί για την ανάληψη της ηγεσίας σε περίπτωση αποχώρησης του κ. Χαρίτση.

Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα: αν θα διατηρηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα με νέο επικεφαλής ή αν θα οδηγηθεί σε διάλυση, καθώς και το αν ο κ. Χαρίτσης θα κρατήσει την έδρα του ή θα την παραδώσει. Παράλληλα, πληροφορίες τον θέλουν να εντάσσεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όταν αυτό ιδρυθεί επίσημα.

Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Αριστερά, που συγκροτήθηκε ως αντικασσελακικός φορέας, καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ποσοστά κοντά στο 1%, με την είσοδό της στην επόμενη Βουλή να θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη.

Την ίδια στιγμή, εξετάζονται σενάρια εκλογικής συνεργασίας με το ΜέΡΑ25 του Γιάνης Βαρουφάκης. Ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να σημάνει και το πολιτικό τέλος για ιστορικά στελέχη του χώρου του άλλοτε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Ευκλείδης Τσακαλώτος, Πάνος Σκουρλέτης και Νίκος Φίλης, οι οποίοι είχαν διατελέσει υπουργοί κατά την περίοδο εφαρμογής του τρίτου μνημονίου.

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/03/2026 - 18:22
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