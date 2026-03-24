Φορολόγηση παιγνίων: Το νέο πλαίσιο και η δύσκολη εξίσωση

Παράλληλα με τα pass ανακοινώθηκε αύξηση της κλίμακας φορολόγησης στα κέρδη από διαδικτυακά καζίνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών, σήμερα τα δημόσια έσοδα από τη συγκεκριμένη κατηγορία ανέρχονται σε περίπου 270 εκατ. ευρώ, με την εκτίμηση ότι μπορούν να αυξηθούν κατά επιπλέον 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο με βάση εκτιμήσεις της αγοράς τα κρατικά έσοδα από το φόρο στα κέρδη των ψηφιακών καζίνο είναι χαμηλότερα και κατά 80% είναι στην χαμηλή κατηγορία των κερδών μέχρι 500 ευρώ. Άρα εκφράζεται προβληματισμός για την απόδοση του μέτρου.

Σημειώνεται, ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει αναπροσαρμογή της φορολόγησης για κέρδη άνω των 100 ευρώ. Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται σε 20% για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ (από 15% σήμερα) και σε 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ (από 20% σήμερα). Για κέρδη έως 100 ευρώ η φορολογία παραμένει μηδενική.

Όπως αναφέρθηκε από τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά κατά την παρουσίαση των μέτρων, τη Δευτέρα (23/3), η λογική πίσω από την αλλαγή εδράζεται στη σημαντική ανάπτυξη που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στα διαδικτυακά παίγνια, όπως το καζίνο και το πόκερ.

Όπως τόνισε, το κράτος με δεδομένη και την επικείμενη κατάθεση Ν/Σ για τα παίγνια, επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή την τάση ως σταθερή πηγή εσόδων, ενισχύοντας τον κρατικό προϋπολογισμό ενόψει και των δημοσιονομικών αναγκών των επόμενων ετών. Παράλληλα, προβάλλεται και το επιχείρημα της κοινωνικής ανταποδοτικότητας, με μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να επιστρέφει στους πολίτες.

Ωστόσο, παραμένει προβληματισμός σχετικά με το κατά πόσο η αύξηση της φορολογίας μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των παικτών και να ενισχύσει τη στροφή προς τον παράνομο τζόγο. Από την πλευρά της κυβέρνησης υποστηρίζεται ότι οι εκτιμήσεις έχουν λάβει υπόψη την ελαστικότητα της ζήτησης, ενώ τονίζεται ότι η διατήρηση του αφορολόγητου για τα πρώτα 100 ευρώ περιορίζει τέτοιους κινδύνους. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι προωθείται και θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας και της συμμόρφωσης στην αγορά.