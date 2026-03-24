ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φορολόγηση παιγνίων: Το νέο πλαίσιο και η δύσκολη εξίσωση
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10:24 - 24 Μαρ 2026

Φορολόγηση παιγνίων: Το νέο πλαίσιο και η δύσκολη εξίσωση

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παράλληλα με τα pass  ανακοινώθηκε αύξηση της κλίμακας φορολόγησης στα κέρδη από διαδικτυακά καζίνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών, σήμερα τα δημόσια έσοδα από τη συγκεκριμένη κατηγορία ανέρχονται σε περίπου 270 εκατ. ευρώ, με την εκτίμηση ότι μπορούν να αυξηθούν κατά επιπλέον 100 εκατ. ευρώ. Ωστόσο με βάση εκτιμήσεις της αγοράς τα κρατικά έσοδα από το φόρο στα κέρδη των ψηφιακών καζίνο είναι  χαμηλότερα και κατά 80% είναι στην χαμηλή κατηγορία των κερδών μέχρι 500 ευρώ. Άρα εκφράζεται προβληματισμός για την απόδοση του μέτρου.

Σημειώνεται, ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει αναπροσαρμογή της φορολόγησης για κέρδη άνω των 100 ευρώ. Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται σε 20% για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ (από 15% σήμερα) και σε 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ (από 20% σήμερα). Για κέρδη έως 100 ευρώ η φορολογία παραμένει μηδενική.

Όπως αναφέρθηκε από τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά κατά την παρουσίαση των μέτρων, τη Δευτέρα (23/3), η λογική πίσω από την αλλαγή εδράζεται στη σημαντική ανάπτυξη που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στα διαδικτυακά παίγνια, όπως το καζίνο και το πόκερ.

Όπως τόνισε, το κράτος με δεδομένη και την επικείμενη κατάθεση Ν/Σ για τα παίγνια, επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή την τάση ως σταθερή πηγή εσόδων, ενισχύοντας τον κρατικό προϋπολογισμό ενόψει και των δημοσιονομικών αναγκών των επόμενων ετών. Παράλληλα, προβάλλεται και το επιχείρημα της κοινωνικής ανταποδοτικότητας, με μεγαλύτερο μέρος των εσόδων να επιστρέφει στους πολίτες.

Ωστόσο, παραμένει προβληματισμός σχετικά με το κατά πόσο η αύξηση της φορολογίας μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των παικτών και να ενισχύσει τη στροφή προς τον παράνομο τζόγο. Από την πλευρά της κυβέρνησης υποστηρίζεται ότι οι εκτιμήσεις έχουν λάβει υπόψη την ελαστικότητα της ζήτησης, ενώ τονίζεται ότι η διατήρηση του αφορολόγητου για τα πρώτα 100 ευρώ περιορίζει τέτοιους κινδύνους. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι προωθείται και θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας και της συμμόρφωσης στην αγορά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ακτοπλοΐα: Θετική υποδοχή για την αποζημίωση των υποχρεωτικών εκπτώσεων – Προβληματισμός για τη συνέχεια
Ναυτιλία

Ακτοπλοΐα: Θετική υποδοχή για την αποζημίωση των υποχρεωτικών εκπτώσεων – Προβληματισμός για τη συνέχεια

Επιδοτήσεις αντί για μειώσεις φόρων: Γιατί απορρίπτει η κυβέρνηση το ισπανικό μοντέλο
Οικονομία

Επιδοτήσεις αντί για μειώσεις φόρων: Γιατί απορρίπτει η κυβέρνηση το ισπανικό μοντέλο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους
Πολιτική

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες
Πολιτική

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Ο Πιερρακάκης απαξιώνει τον νόμο Κατσέλη και τον «διορθώνει» - Κόντρα με τον Γερουλάνο
Πολιτική

Ο Πιερρακάκης απαξιώνει τον νόμο Κατσέλη και τον «διορθώνει» - Κόντρα με τον Γερουλάνο

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
29/06/2026 - 12:50

ΕΛΣΤΑΤ: Ανεβάζει ταχύτητα η οικοδομή - Ισχυρή επιτάχυνση τον Μάρτιο με άνοδο 22,3% στις νέες άδειες

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:45

Το "κράτος" και οι ... κύριοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:25

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 11:13

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:52

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 10:48

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Υγεία
29/06/2026 - 10:41

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/06/2026 - 10:38

Allwyn: Αναχρηματοδότηση-«κλειδί» μειώνει το κόστος χρηματοδότησης κατά €5 εκατ. ετησίως

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 10:37

Eurobank: Επαναγορά 2,98 εκατ. μετοχών με μέση τιμή €4,18 ανά μετοχή

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:29

Δεκάδες νεκροί στο Αφγανιστάν από νέες επιθέσεις του Πακιστάν

Οικονομία
29/06/2026 - 10:27

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμο από 1η Ιουλίου το ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης και νέες λειτουργικότητες

Εργασιακά
29/06/2026 - 10:18

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή σε 5 νέους κλάδους

Ακίνητα
29/06/2026 - 10:09

Alpha Bank για αγορά επαγγελματικών ακινήτων: Η Αθήνα οδηγεί την άνοδο τιμών και επενδύσεων

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:02

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:55

Αττική Οδός: Ένοχα τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό των οδηγών το 2022

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 09:45

Alpha Bank: Στα €0,0623 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα – Ημερομηνία καταβολής

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:40

Έκρηξη σε κατάστημα στα Πατήσια – Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη

Ακίνητα
29/06/2026 - 09:35

ΠΟΜΙΔΑ για ΜΙΔΑ: «Ανάσα» η νέα ρύθμιση για διορθώσεις στα ακίνητα – Το «τρωτό» σημείο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:23

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις – Νέα συνάντηση στο Κατάρ

Ναυτιλία
29/06/2026 - 09:15

Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν τα ναύλα κοντά σε υψηλό διετίας

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 09:08

Ασιατικές αγορές: Αναζήτηση πυξίδας με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ