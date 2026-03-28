Μάντζος από Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Είμαστε Κίνημα αλλαγής, όχι συμβιβασμών – Καμία συνεργασία με τη ΝΔ

Το μήνυμα που έστειλε την Παρασκευή (27/3) ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με το ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη ΝΔ επανέλαβε και σήμερα, Σάββατο (28/3), ο Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Ο κ. Μάντζος τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ ανταποκρίνεται στο «ισχυρό αίτημα της κοινωνική πλειοψηφίας για Αλλαγή» και σημείωσε ότι πρέπει «να ειπωθεί κι εδώ καθαρά πως δεν πρόκειται αυτό το κίνημα να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ σε όλες τις εκδοχές της».

«Πρέπει να ειπωθεί κάτι που λέμε όλες και όλοι», τόνισε ο κ. Μάντζος, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προσβλέπει σε κανένα κυβερνητικό ρόλο στη ΝΔ, αλλά κάνει «διαρκή και μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Δεξιά και τη συντήρηση».

«Είμαστε Κίνημα Αλλαγής, όχι συμβιβασμών», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων:

«Δεν είμαστε η εναλλακτική, είμαστε ο άλλος δρόμος. Είμαστε από άλλο υλικό φτιαγμένοι. Εμείς πιστεύουμε στη νίκη των αξιών και των ιδεών, θέλουμε να εμπνεύσουμε την αλλαγή».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μάντζος κάλεσε «όλους όσους απογοητεύτηκαν, όσους απείχαν, όσους δεν ψήφισαν ποτέ» να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ, «για να γίνει ξανά η πολιτική υπόθεση των πολιτών», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Να χαράξουμε μαζί τα επόμενα βήματα της παράταξης και του τόπου μας. Να σχεδίασουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε με τα πιο φωτεινά χρώματα. Η Αλλαγή είναι δυνατή και ξεκινά από εδώ, η Αλλαγή είμαστε όλοι εμείς», είπε κλείνοντας ο Δημήτρης Μάντζος.