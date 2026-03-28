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Γεραπετρίτης από Βεγγάζη: Συνεργασία Ελλάδας - Λιβύης σε ΑΟΖ, εμπόριο και μεταναστευτικό
Πολιτική
21:45 - 28 Μαρ 2026

Γεραπετρίτης από Βεγγάζη: Συνεργασία Ελλάδας - Λιβύης σε ΑΟΖ, εμπόριο και μεταναστευτικό

Reporter.gr Newsroom
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Στη Βεγγάζη βρέθηκε σήμερα 28/3 ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου είχε σειρά συναντήσεων με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και ανώτατους αξιωματούχους της Ανατολικής Λιβύης. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν το μεταναστευτικό ζήτημα, καθώς και η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας–Λιβύης με βάση το διεθνές δίκαιο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη, μια κίνηση που αποτυπώνει την πρόθεση ενίσχυσης της ελληνικής διπλωματικής παρουσίας και των διμερών σχέσεων. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ενίσχυση του διαλόγου με την Ανατολική Λιβύη, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, γεγονός που, όπως σημείωσε, αντανακλά τη βούληση των δύο πλευρών για εμβάθυνση της συνεργασίας. Στις συναντήσεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και επικεφαλής της Επιτροπής Διαχείρισης Δεσμευμένων Περιουσιακών Στοιχείων.

Πιο αναλυτικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε: «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, για τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, αλλά και για το αποτύπωμα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο. Σήμερα εγκαινιάζουμε το νέο κτήριο του Γενικού Προξενείου μας στη Βεγγάζη, ένα κτήριο, το οποίο είναι πραγματικό κόσμημα για την περιοχή. Η ελληνική σημαία υψώνεται πλέον περήφανη εδώ, στο κέντρο της Βεγγάζης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποτυπώνεται αυτή η σχέση και σε νέες σημαντικές υποδομές.

Θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω την Ελληνική Κοινότητα της Βεγγάζης που συνέβαλε καθοριστικά στην ανοικοδόμηση αυτού του Γενικού Προξενείου. Εξακολουθούμε σήμερα να είμαστε η μόνη εκ των δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατηρεί Γενικό Προξενείο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στον κ. Κανάκη Μανδαλιό για την ανυπολόγιστη συνεισφορά του στην οικοδόμηση του Γενικού μας Προξενείου.

Σήμερα είχα την ευκαιρία να συναντήσω τους ανώτατους αξιωματούχους της ανατολικής Λιβύης, τον Στρατάρχη Haftar, όπως επίσης και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρο της Επιτροπής Δεσμευμένων Περιουσιακών Στοιχείων της Λιβύης. Στις συναντήσεις αυτές αποτυπώθηκε το πολύ θετικό κλίμα, το οποίο υπάρχει στις διμερείς μας σχέσεις. Ιδιαίτερα, αποδώσαμε έμφαση στο κεφάλαιο που αφορά το διμερές εμπόριο. Σημαντικές ελληνικές επενδύσεις ήδη αναπτύσσονται στην ανατολική Λιβύη που αναδεικνύουν και την πολύ μεγάλη σημασία του εμπορίου. Η Λιβύη είναι η πιο κοντινή χώρα της Μεσογείου προς την Ελλάδα και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτύσσονται αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες.

Κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης. Υπάρχει μια καλή συνεργασία, η οποία θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο και με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και με την παροχή μέσων και υποδομών, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το φαινόμενο. Η Λιβύη βρίσκεται σε μια γεωγραφία εξαιρετικά δύσκολη, σε μια γεωγραφία, στην οποία ενδημούν πόλεμοι, ένοπλες συρράξεις και αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο των ανθρώπινων ροών. Η Ελλάδα θα συμβάλλει στο κεφάλαιο αυτό, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, αναδείξαμε από κοινού την αξία να υπάρξει μια οριοθέτηση μεταξύ της Ελλάδος και της Λιβύης σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, ειδικότερα την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα. Με βάση το Διεθνές Δίκαιο, είναι σημαντικό χώρες γειτονικές, χώρες, οι οποίες μοιράζονται τη Μεσόγειο, να μπορούν να έχουν αυτή τη συνεργασία, ιδιαίτερα σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες, με πολέμους, οι οποίοι μαίνονται στην περιοχή μας, με μια Μέση Ανατολή, η οποία φλέγεται.

Ελλάδα και Λιβύη πρέπει να διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν το επίπεδο αυτό. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε ιδιαίτερα αναβαθμίσει τη σχέση με τις επισκέψεις, τις οποίες έχουμε ανταλλάξει. Πρόθεσή μας είναι η Ελλάδα να είναι ενεργητικά παρούσα στη Λιβύη και για αυτό θα μεριμνήσουμε».

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 11:17
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