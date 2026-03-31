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ΠΑΣΟΚ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, λόγω απουσίας ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας
Πολιτική
14:56 - 31 Μαρ 2026

ΠΑΣΟΚ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, λόγω απουσίας ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Reporter.gr Newsroom
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Μόλις μία ημέρα μετά την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια «Ελλάδα της ευημερίας», τα επίσημα στοιχεία της Eurostat τη διαψεύδουν, τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του με αφορμή τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Στην ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει:

«Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε τον Μάρτιο στο 3,3%, παραμένοντας αισθητά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (2,5%).

Οι αυξήσεις εντοπίζονται κυρίως στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά, πλήττοντας περισσότερο τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Την ίδια στιγμή, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη αυξημένο κόστος ζωής.

Η εικόνα αυτή όχι μόνο δεν είναι παροδική, αλλά αναδεικνύει και την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους — και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται».

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