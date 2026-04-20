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Αποστολάκη για καταναλωτική πίστη: Η κυβέρνηση βαφτίζει «εθνική πρωτοβουλία» μία υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση
Πολιτική
12:15 - 20 Απρ 2026

Αποστολάκη για καταναλωτική πίστη: Η κυβέρνηση βαφτίζει «εθνική πρωτοβουλία» μία υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση

Reporter.gr Newsroom
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Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, κατέθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2225 για την καταναλωτική πίστη.  

Η κ. Αποστολάκη σημειώνει πως η πρόσφατη παρουσίαση των σχετικών μέτρων από την κυβέρνηση δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις, καθώς εμφανίζεται ως «εθνική πρωτοβουλία» μια υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση, η οποία μάλιστα όφειλε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ήδη από τον Νοέμβριο του 2025.

Όπως τονίζει, «η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ποιότητα της ενσωμάτωσης της Οδηγίας και το πραγματικό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας και αυξανόμενης υπερχρέωσης των νοικοκυριών λόγω των εσωτερικών και εξωτερικών εξελίξεων, η χώρα δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια τυπική συμμόρφωση, αλλά οφείλει να αξιοποιήσει πλήρως τα εργαλεία που παρέχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει με την ερώτησή της ότι η Οδηγία (ΕΕ) 2023/2225 προβλέπει ένα ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας, που περιλαμβάνει αυξημένη διαφάνεια, πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή, κανόνες υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υπερχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων ορίων στο κόστος της πίστωσης.

Παράλληλα, αναδεικνύει το γεγονός ότι τα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη, με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει το 9,94% τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι 7,15% στην Ευρωζώνη, γεγονός που επιβαρύνει δυσανάλογα τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως σημειώνει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Η κ. Αποστολάκη τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως κατάργηση αδιαφανών χρεώσεων (έξοδα δανείων και πιστοληπτικής αξιολόγησης), ενίσχυση της διαφάνειας στα επιτόκια ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εκμετάλλευσης των καταναλωτών.

Με την ερώτησή της, καλεί τον υπουργό να απαντήσει γιατί δεν έγινε σαφής αναφορά στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των ρυθμίσεων, γιατί καθυστέρησε η ενσωμάτωση της Οδηγίας και τέλος αν προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα όπως κατάργηση επιβαρύνσεων και αποτελεσματικές κυρώσεις για την προστασία των καταναλωτών.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 15:59
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