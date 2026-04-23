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Κατρίνης: Εννέα μήνες χωρίς διοίκηση ο φορέας αξιοποίησης ακινήτων των ενόπλων δυνάμεων
Πολιτική
12:49 - 23 Απρ 2026

Κατρίνης: Εννέα μήνες χωρίς διοίκηση ο φορέας αξιοποίησης ακινήτων των ενόπλων δυνάμεων

Reporter.gr Newsroom
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Την αδυναμία ενεργοποίησης του Φορέα Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων, εννέα μήνες μετά τη σύστασή του, ανέδειξε σήμερα (23/4) μέσω ερώτησής του προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης.

Όπως επισημαίνει, ο νόμος 5223/2025 προέβλεψε τη σύσταση του ΦΑΑΕΔ ως εργαλείο εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και στήριξης της στεγαστικής πολιτικής για τα στελέχη, ενώ η κυβέρνηση τον παρουσίασε ως «βαθιά θεσμική μεταρρύθμιση».

Υπενθυμίζει μάλιστα, ότι κατά τη συζήτηση στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ είχε διατυπώσει σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την επάρκεια των θεσμικών εγγυήσεων μιλώντας για ελλείμματα διαφάνειας και περιορισμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο και η κυβέρνηση έκανε αποδεκτό το αίτημα να ορίζεται η διοίκηση του φορέα από τη Βουλή και να υπάρχει τακτική ενημέρωσή της για το επιχειρησιακό σχέδιο και την αποτελεσματικότητά του.

Ωστόσο, εννέα μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου, δεν έχει συγκροτηθεί η διοίκηση του φορέα ούτε έχει παρουσιαστεί το οργανωτικό και επιχειρησιακό του πλαίσιο, ενώ στρατόπεδα που έχουν κλείσει και ακίνητα που δεν είναι επιχειρησιακά αναγκαία παραμένουν αναξιοποίητα και εγκαταλελειμμένα, με απώλεια εσόδων και ερωτήματα από τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας ούτε για την υλοποίηση της στεγαστικής πολιτικής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο βουλευτής, «η πραγματικότητα αυτή εκθέτει ευθέως το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και διαψεύδει πλήρως τις κυβερνητικές εξαγγελίες, αποκαλύπτοντας μια προφανή αντίφαση: μια μεταρρύθμιση που παρουσιάστηκε ως εργαλείο υπέρβασης της αδράνειας, τελεί η ίδια υπό καθεστώς πλήρους αδράνειας».

Με την ερώτησή του, ο Μιχάλης Κατρίνης ζητά απαντήσεις για τους λόγους που δεν έχει συγκροτηθεί η διοίκηση του φορέα και πότε αυτή θα προταθεί στη Βουλή, για τη μη κατάρτιση του οργανισμού λειτουργίας και του κανονιστικού πλαισίου, καθώς και για το πότε θα παρουσιαστεί το επιχειρησιακό σχέδιο.

Ζητά επίσης στοιχεία για το αν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, για τον αριθμό των κατοικιών που θα κατασκευαστούν για τα στελέχη και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, για την εκτίμηση της οικονομικής ζημίας από τη μη αξιοποίηση των ακινήτων και για την ανταπόκριση στα αιτήματα των τοπικών αρχών για παραχώρηση στρατοπέδων.

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