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Κωνσταντοπούλου: Τάσσεται υπέρ της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές
Πολιτική
14:35 - 29 Απρ 2026

Κωνσταντοπούλου: Τάσσεται υπέρ της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές

Reporter.gr Newsroom
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Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου τάχθηκε σήμερα (29/4) ανοικτά υπέρ της πρότασης για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως δήλωσε σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Πλεύση Ελευθερίας θα συνυπογράψει την πρόταση και θα συμμετάσχει ενεργά σε κάθε κοινή πρωτοβουλία που κρίνεται αναγκαία, με στόχο τη διερεύνηση και τη διαλεύκανση της επίμαχης υπόθεσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κόμμα της προτίθεται να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις σε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην αποκάλυψη της αλήθειας γύρω από τις υποκλοπές.

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση της κας. Κωνσταντοπούλου:

«Η Πλεύση Ελευθερίας αυτονοήτως θα συνυπογράψει πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές-Παρακολουθήσεις και και θα συμπράξει σε κάθε άλλη απαιτούμενη κοινή πρωτοβουλία για την διαλεύκανση της αλήθειας, την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου-εγκλήματος που ονομάζουμε Ελληνικό Watergate και την λογοδοσία των υπαιτίων, όπως σταθερά κάνουμε στη Βουλή από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε και όπως δυναμικά πράξαμε και το 2024, στην πρώτη προσπάθεια κουκουλώματος του σκανδάλου και το 2025, όταν αποκαλύφθηκε η συνέχιση των παρακολουθήσεων από το Μέγαρο Μαξίμου, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Και φέτος, το 2026, από την πρώτη στιγμή που βγήκε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, απευθύναμε δημόσιο κάλεσμα στην Αντιπολίτευση, να συμπράξουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
Αυτονοήτως αυτό θα πράξουμε και τώρα, που για άλλη μια φορά επιχειρείται, μέσα από επιλήψιμες και διαβλητές ψευδο-διαδικασίες, να θαφτεί και να αρχειοθετηθεί μια υπόθεση ορθάνοιχτη, που αποτελεί πληγή χαίνουσα για την Δημοκρατία. Δυστυχώς και πάλι με την ενεργοποίηση δοτών και υπόλογων Εισαγγελικών προσώπων, όπως ο Εισαγγελέας Τζαβέλλας.
Δείτε την ομιλία που έκανα στη Βουλή στις 26 Φεβρουαρίου 2026, αμέσως μόλις βγήκε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές:
Απηύθυνα άμεσο και γενικό προσκλητήριο δράσης, με συντονισμό και δημοκρατική ευθύνη.
Και έτσι θα συνεχίσουμε.
Σε λίγο νέες ανακοινώσεις!».

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