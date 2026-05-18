Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 714 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΗΣΣΑΡΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ 702 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΙΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 694 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 690 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΔΗΓΚΑΣ ΑΓΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 681 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 673 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΣΕΡΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ 669 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΛΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 662 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 658 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) 655 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 649 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 640 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 625 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΠΕΝΟΣ ΚΙΜΩΝ 611 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 597 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 590 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 557 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 510 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 504 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 501 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΜΑΡΙΟΣ) 487 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 424 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 413 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 396 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 395 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 392 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 386 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 378 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 351 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) 348 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 340 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 339 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΛΕΚΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 315 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΑΙΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 314 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΑΓΓΑΝΑ ΟΛΓΑ 307 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 299 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΞΙΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 291 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 287 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ 279 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 278 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 277 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 260 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΑΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 259 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 257 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 254 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 251 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 250 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 248 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 244 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΡΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 242 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 242 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 236 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΝΙΤΣΑΣ ЛΕΩΝΙΔΑΣ 228 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 227 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 223 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 222 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 221 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 221 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 219 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 218 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 217 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 217 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΠΙΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 214 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 208 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 205 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 205 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 204 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 202 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΣΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 201 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 197 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 197 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΟΛΗ-ΘΕΟΔΟΤΗ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΑΝΙΚΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 195 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 194 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 191 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 189 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 188 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 186 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΧΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 181 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 179 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 179 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 178 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 177 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΑΚΑΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΟΥΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 175 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 173 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΜΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 172 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 170 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 169 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 168 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΠΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 168 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 167 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 167 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 165 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 164 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΖΙΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 163 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΝΙΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 162 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 162 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 159 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 156 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 155 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 154 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 152 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 151 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 151 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 150 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 149 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 149 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 146 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 145 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 142 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 142 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 140 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΛΠΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 139 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 136 ΕΚΛΕΓΕVAL
ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΕΣΣΑ) 135 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 134 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΑΝΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 133 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 131 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 131 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 128
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 128 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ 127 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 126 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 126
ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 125
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 124
ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 121
ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 121
ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 120
ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 119 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΣΤΩΡ 117
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 115 ΝΑΙ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) 114
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 111
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 110 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΡΟΚΟΒΑ-ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 110 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109
ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 108 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) 107 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΠΑΛΙΑΡΑ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 106 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 105
ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 103 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 102
ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 101 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 99 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 98 ΝΑΙ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΝΤΙΖΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 97 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97
ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 95 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 95
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 95
ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 91 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΝΕΓΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 91
ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 91
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 90
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 89 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 88 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87
ΟΛΑΣΟΓΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 86 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΡΕΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 86
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 85
ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 83
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ 80
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 78
ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 76
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΝΙΑ 74
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ) 73
ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73
ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 72
ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 69
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ 66
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 66
ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 64
ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 62
ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 61
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 61
ΓΟΥΣΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 60
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 59
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) 58
ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 58
ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 57
ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 55
ΒΑΛΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 48
ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45
ΚΑΡΑΚΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 44
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 43
ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 43
ΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 42
ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 41
ΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 38
ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 37
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 35
ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 33
ΣΙΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31
ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 29
ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26
ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) 24