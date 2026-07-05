ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης κατά Σαμαρά: Επέλεξε να κάνει βίντεο εναντίον της παράταξης
Πολιτική
20:52 - 05 Ιουλ 2026

Μαρινάκης κατά Σαμαρά: Επέλεξε να κάνει βίντεο εναντίον της παράταξης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε επικριτικά τα βίντεο που ανέβασε την Κυριακή στα social media ο Αντώνης Σαμαράς και στα οποία εξαπολύει βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Blue Sky, τόνισε ότι τα συγκεκριμένα βίντεο, χρονικά τοποθετημένα 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2015, θα περίμενε να αφορούν το εν λόγω δημοψήφισμα, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς ήταν τότε πρόεδρος της ΝΔ.

«Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος με δεδομένο ότι τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο για αυτές τις ημέρες γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε. Επέλεξε να κάνει βίντεο εναντίον της παράταξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ακόμη ότι δεν προτίθεται να εισέλθει σε αντιπαράθεση με πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως «χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε διαδικασίες σχολιασμών ή αντεγκλήσεων με βάση μια προσωπική ατζέντα».

Για την υπόθεση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου, είπε ότι προκάλεσε εντύπωση το γεγονός πως κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές, αντί να εμπιστευθούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου. Δήλωσε ακόμη ότι η αντιπολίτευση έσπευσε να ζητήσει την παραίτηση του κ.Ντόκου χωρίς να εξετάσει όλα τα δεδομένα, επισημαίνοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή πληροφοριών που να έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και ότι η υπόθεση ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μηχανισμών κυβερνοασφάλειας. Υπογράμμισε ότι όλο αυτό οδηγεί την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη στην περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας καθώς πρόκειται για μια υβριδική απειλή στην οποία έχουν πέσει θύματα ακόμη και ξένοι ηγέτες και όχι απλά ομόλογοι του κ. Ντόκου. «Είναι μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή, πρέπει να την κάνουμε και συνεχώς να ενισχύουμε τα φίλτρα, όχι όμως με όρους μικροπολιτικής αντιπαράθεσης».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Χείρα βοηθείας» Τραμπ στον Πούτιν για την Ουκρανία - Τι συζήτησαν πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

«Χείρα βοηθείας» Τραμπ στον Πούτιν για την Ουκρανία - Τι συζήτησαν πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Γερό μπάσιμο Σαμαρά στα social με αιχμηρά βίντεο για Ντόρα και Μητσοτάκη
Πολιτική

Γερό μπάσιμο Σαμαρά στα social με αιχμηρά βίντεο για Ντόρα και Μητσοτάκη

Το ΠΑΣΟΚ αναζητά αντίδραση και restart
Πολιτική

Το ΠΑΣΟΚ αναζητά αντίδραση και restart

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ψηφιακά θαύματα και καμένες γέφυρες
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Ψηφιακά θαύματα και καμένες γέφυρες

Γερό μπάσιμο Σαμαρά στα social με αιχμηρά βίντεο για Ντόρα και Μητσοτάκη
Πολιτική

Γερό μπάσιμο Σαμαρά στα social με αιχμηρά βίντεο για Ντόρα και Μητσοτάκη

Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα ανακαλέσουν τη διαγραφή;
Ανεμοδείκτης

Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα ανακαλέσουν τη διαγραφή;

Ο Ντόκος στο «στόχαστρο» της αντιπολίτευσης – Ζητούν την αποπομπή του
Πολιτική

Ο Ντόκος στο «στόχαστρο» της αντιπολίτευσης – Ζητούν την αποπομπή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/07/2026 - 22:05

Ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου ζήτησαν προσάρτηση στο Ισραήλ

Magazino
05/07/2026 - 21:37

Ελεάνα Ανδρεούδη: Κάθε καλλιτέχνης όταν ανεβαίνει στη σκηνή οφείλει να αισθάνεται σταρ

Ειδήσεις
05/07/2026 - 21:11

Τρεις γιοι του δολοφονημένου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ, εμφανίστηκαν στην κηδεία – όχι όμως ο διάδοχός του

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
05/07/2026 - 21:07

Ψηφιακά θαύματα και καμένες γέφυρες

Πολιτική
05/07/2026 - 20:52

Μαρινάκης κατά Σαμαρά: Επέλεξε να κάνει βίντεο εναντίον της παράταξης

Ειδήσεις
05/07/2026 - 19:40

«Χείρα βοηθείας» Τραμπ στον Πούτιν για την Ουκρανία - Τι συζήτησαν πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
05/07/2026 - 19:30

Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ ξόδεψαν από 2.500 έως 150.000 δολάρια για να δουν αγώνες

Πολιτική
05/07/2026 - 19:11

ΠΑΣΟΚ Απίστευτοι ερασιτεχνισμοί - Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον κ. Ντόκο άμεσα

Magazino
05/07/2026 - 18:59

Τζον Γκλιζ (Monty Python): Δεν θα μπορούσα να επιβιώσω σήμερα ως κωμικός

Magazino
05/07/2026 - 18:45

Πού θα βγεις μετά το θερινό; 5 προτάσεις

Magazino
05/07/2026 - 18:33

Κρίση του παιδιού σε δημόσιο χώρο: 5 έξυπνες κινήσεις για να διαχειριστείτε το χάος και τα βλέμματα

Ειδήσεις
05/07/2026 - 18:07

WSJ: Το ΝΑΤΟ έλυσε το πρόβλημα της χρηματοδότησης, αλλά έχει δύο ακόμα εμπόδια να ξεπεράσει

Ειδήσεις
05/07/2026 - 17:00

Μεγάλη πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στην Οινόη

Ειδήσεις
05/07/2026 - 16:38

F-35 στην Τουρκία: Γιατί ανησυχεί το Ισραήλ

Τεχνολογία
05/07/2026 - 16:05

Ελληνας έφτιαξε drone… που θα σώζει ναυαγούς!

Εμπορεύματα
05/07/2026 - 14:46

Ο OPEC+ εγκρίνει νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου καθώς οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ ανακάμπτουν

Ειδήσεις
05/07/2026 - 13:44

Με τον Τραμπ στο πλευρό του, ο Ερντογάν γίνεται πιο αυταρχικός στην Τουρκία και πιο ισχυρός στο ΝΑΤΟ

Ακίνητα
05/07/2026 - 13:33

Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων: Οχι στην Αναθεώρηση του άρθρου 17 του Συντάγματος!

Πολιτική
05/07/2026 - 11:58

Γερό μπάσιμο Σαμαρά στα social με αιχμηρά βίντεο για Ντόρα και Μητσοτάκη

Πολιτική
05/07/2026 - 10:59

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Ο Μητσοτάκης κρατά για έκπληξη τους κωδικούς προϊόντων με σταθερές τιμές

Πολιτική
05/07/2026 - 10:42

Μητσοτάκης: Οι επιχειρηματίες δεσμεύθηκαν ότι Ιούλιο και Αύγουστο δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/07/2026 - 10:28

Η αγορά μεταχειρισμένου δικύκλου: Τι πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος αγοραστής

Πολιτική
05/07/2026 - 10:00

Το ΠΑΣΟΚ αναζητά αντίδραση και restart

Magazino
05/07/2026 - 09:49

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός στην ιστορία

Ειδήσεις
05/07/2026 - 09:37

Ομιλία Τραμπ για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ: Κανείς δεν μπορεί να είναι σαν εμάς - Δεν θέλουμε κομμουνιστές εδώ

Ειδήσεις
05/07/2026 - 09:30

Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο: Κάηκαν δύο επιχειρήσεις, τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο

Magazino
05/07/2026 - 08:05

Δέλτα Ακαδημία Μοντέλων: Μια Στρατηγική Σύμπραξη με το Βλέμμα στο Μέλλον του Greek Modeling

Ειδήσεις
04/07/2026 - 22:06

Τραμπ: Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό – Οι Ιρανοί ικετεύουν για συμφωνία

Ειδήσεις
04/07/2026 - 21:50

Ο Τραμπ της Wall Street: Μία ημέρα του (έως) $75 εκατ. «σίγουρες» συναλλαγές

Ειδήσεις
04/07/2026 - 20:21

Η «έκρηξη» στις αμυντικές δαπάνες περνά στη δοκιμασία της παραγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ