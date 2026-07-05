Μαρινάκης κατά Σαμαρά: Επέλεξε να κάνει βίντεο εναντίον της παράταξης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε επικριτικά τα βίντεο που ανέβασε την Κυριακή στα social media ο Αντώνης Σαμαράς και στα οποία εξαπολύει βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Blue Sky, τόνισε ότι τα συγκεκριμένα βίντεο, χρονικά τοποθετημένα 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2015, θα περίμενε να αφορούν το εν λόγω δημοψήφισμα, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς ήταν τότε πρόεδρος της ΝΔ.

«Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος με δεδομένο ότι τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο για αυτές τις ημέρες γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε. Επέλεξε να κάνει βίντεο εναντίον της παράταξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ακόμη ότι δεν προτίθεται να εισέλθει σε αντιπαράθεση με πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως «χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε διαδικασίες σχολιασμών ή αντεγκλήσεων με βάση μια προσωπική ατζέντα».

Για την υπόθεση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου, είπε ότι προκάλεσε εντύπωση το γεγονός πως κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές, αντί να εμπιστευθούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου. Δήλωσε ακόμη ότι η αντιπολίτευση έσπευσε να ζητήσει την παραίτηση του κ.Ντόκου χωρίς να εξετάσει όλα τα δεδομένα, επισημαίνοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή πληροφοριών που να έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και ότι η υπόθεση ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μηχανισμών κυβερνοασφάλειας. Υπογράμμισε ότι όλο αυτό οδηγεί την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη στην περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας καθώς πρόκειται για μια υβριδική απειλή στην οποία έχουν πέσει θύματα ακόμη και ξένοι ηγέτες και όχι απλά ομόλογοι του κ. Ντόκου. «Είναι μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή, πρέπει να την κάνουμε και συνεχώς να ενισχύουμε τα φίλτρα, όχι όμως με όρους μικροπολιτικής αντιπαράθεσης».