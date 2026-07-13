ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απόφαση ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αυτόνομη πορεία προς τις κάλπες με το βλέμμα στην ανασύνταξη της Αριστεράς
Πολιτική
18:46 - 13 Ιουλ 2026

Απόφαση ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αυτόνομη πορεία προς τις κάλπες με το βλέμμα στην ανασύνταξη της Αριστεράς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του, υπογραμμίζει ότι συνεχίζει τη στρατηγική του πορεία και προετοιμάζεται για την επόμενη εκλογική μάχη, στη βάση των αποφάσεων του 5ου συνεδρίου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου» τονίζεται στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος και συνεχίζει αναφέροντας:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 – 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν η Αναστασία Σαπουνά και ακόμη πέντε στελέχη

Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη πέντε στελέχη του κόμματος: η Γκέλυ Βισβίκη, η Δέσποινα Σίνου, ο Πάνος Στάχτος-Λαμπρινίδης, η Ελένη Συμεωνίδου και η Σταματία Τσουμέα.

Οι παραιτήσεις υποβλήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας.

Στην επιστολή παραίτησής τους, τα έξι στελέχη ασκούν κριτική σε στελέχη του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι, «ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το καταστατικό», επιχειρούν να καταστρατηγήσουν δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις. Σύμφωνα με την επιστολή, η αιχμή αφορά την προσπάθεια ανατροπής της απόφασης που ελήφθη στις 6 Ιουνίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου
Ειδήσεις

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εγκατέλειψε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική – Τι ανέφερε για Ευρώπη και ΝΑΤΟ
Πολιτική

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εγκατέλειψε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική – Τι ανέφερε για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο, μετά από 20 χρόνια
Ειδήσεις

Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο, μετά από 20 χρόνια

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…
Ανεμοδείκτης

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

Πολιτική
13/07/2026 - 18:58

Χρηστίδης: Ρεαλιστικές και κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

Πολιτική
13/07/2026 - 18:46

Απόφαση ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αυτόνομη πορεία προς τις κάλπες με το βλέμμα στην ανασύνταξη της Αριστεράς

Ειδήσεις
13/07/2026 - 18:34

Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και τέλος 20% στα φορτία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 18:20

Κυπριακό: Η Κομισιόν όρισε τον Ραφαέλε Φίτο Ειδικό Εκπρόσωπο – Στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/07/2026 - 18:10

ΜΕΤΚΑ: Υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 17:58

Fais Group: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της E-TENNIS MAROUSI με την ELSOL

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
13/07/2026 - 17:56

Μήπως τελικά δεν λείπουν οι Έλληνες ναυτικοί;

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:52

Δέκα χρόνια μετά το πραξικόπημα: Η Άγκυρα εξαπολύει νέο πογκρόμ συλλήψεων κατά του δικτύου Γκιουλέν

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:43

ΕΛ.ΑΣ. - ΗΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος

Σχόλια Αγοράς
13/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Διυλιστήρια και ΕΥΔΑΠ συγκράτησαν τις ζημιές - Υποαποδίδει η μεσαία κεφαλαιοποίηση

Οικονομία
13/07/2026 - 17:31

ΤτΕ: Αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το 2027

Εργασιακά
13/07/2026 - 17:20

Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 17:13

Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:01

Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νέα Κερασιά 

Πολιτική
13/07/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:26

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 16:23

Καλοκαιρινές διακοπές διαρκείας από το ΤΖΟΚΕΡ - Σε καταστήματα Allwyn μοιράστηκαν πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:20

Τσίπρας από Λέσβο: Η κτηνοτροφία δίνει μάχη επιβίωσης – Ζητά άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση των κοπαδιών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 16:15

Οι κάρτες της Πειραιώς τώρα στο Samsung Wallet

Υγεία
13/07/2026 - 16:08

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:07

ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:00

New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:49

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Πολιτική
13/07/2026 - 15:39

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:37

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 15:20

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις

Εργασιακά
13/07/2026 - 15:04

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:03

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:50

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πυρά» κατά της ΓΣΕΕ - Μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ