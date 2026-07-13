Απόφαση ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Αυτόνομη πορεία προς τις κάλπες με το βλέμμα στην ανασύνταξη της Αριστεράς

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του, υπογραμμίζει ότι συνεχίζει τη στρατηγική του πορεία και προετοιμάζεται για την επόμενη εκλογική μάχη, στη βάση των αποφάσεων του 5ου συνεδρίου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου» τονίζεται στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος και συνεχίζει αναφέροντας:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 – 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων.

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκαν η Αναστασία Σαπουνά και ακόμη πέντε στελέχη

Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη πέντε στελέχη του κόμματος: η Γκέλυ Βισβίκη, η Δέσποινα Σίνου, ο Πάνος Στάχτος-Λαμπρινίδης, η Ελένη Συμεωνίδου και η Σταματία Τσουμέα.

Οι παραιτήσεις υποβλήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας.

Στην επιστολή παραίτησής τους, τα έξι στελέχη ασκούν κριτική σε στελέχη του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι, «ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το καταστατικό», επιχειρούν να καταστρατηγήσουν δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις. Σύμφωνα με την επιστολή, η αιχμή αφορά την προσπάθεια ανατροπής της απόφασης που ελήφθη στις 6 Ιουνίου.