Ανοικτή πρόσκληση ύψους €640.000 αναζητά εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη λύσεων XR

Η ευρωπαϊκή αγορά Εκτεταμένης Πραγματικότητας (extended reality - XR) γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, με εκτιμώμενη αξία που κυμαίνεται από €35 έως €64 δισ. μέχρι το 2025, ενώ παράλληλα ο τομέας της υγείας αποτελεί το τέταρτο μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς XR. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε όλη την Ευρώπη καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τη 2η ανοικτή πρόσκληση VR Health Champions, μέρος της πρωτοβουλίας του EIT Health ύψους €7,8 εκατ., διεκδικώντας έως και €60.000 χρηματοδότηση και ευκαιρίες συνεργασίας με κορυφαίους XR καινοτόμους στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη.

Υπό τον όρο XR κατατάσσονται οι immersive τεχνολογίες, όπως η εικονική πραγματικότητα (virtual reality - VR) και την επαυξημένη πραγματικότητας (augmented reality - AR), οι οποίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, της ιατρικής εκπαίδευσης και της αλληλεπίδρασης με τους ασθενείς.

Σε όλη την Ευρώπη, κορυφαίες εταιρείες ηγούνται ήδη αυτής της αλλαγής. Η Dotlumen (Ρουμανία) αναπτύσσει «γυαλιά αυτόνομης πλοήγησης» για τυφλούς και για άτομα με προβλήματα όρασης. Η MEEVA (Ιταλία) δημιουργεί θεραπείες βασισμένες στην εικονική πραγματικότητα για εφήβους με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και η MedApp (Πολωνία) χρησιμοποιεί γυαλιά XR για να υποστηρίξει τους χειρουργούς κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων. Ταυτόχρονα η Metaskills (Πολωνία) εφαρμόζει VR και γενετική τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στον τομέα της επικοινωνίας και του leadership, ενώ η Virtuleap (Πορτογαλία) αναπτύσσει λύσεις VR για γνωστική αξιολόγηση και εκπαίδευση.

Στις αρχές του έτους, αρκετές ευρωπαϊκές ΜμΕ είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με αυτές τις πρωτοπόρες εταιρείες μέσω της 1ης ανοικτής πρόσκλησης του VR Health Champions. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες Critical Catalyst (Πορτογαλία), INOVA+ (Πορτογαλία), MetaMedicsVR (Ισπανία) και SimHub by Virmed (Πολωνία) δουλεύουν ήδη πάνω σε νομικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, θεραπευτικές δυσκολίες και προκλήσεις της κλινικής επικύρωσης.

Η ανοικτή πρόσκληση VR Health Champions 2026 ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πρόσκληση για ΠαρόχουςΥπηρεσιών

Η Ανοικτή Πρόσκληση VR Health Champions 2026 απευθύνεται σε ΜμΕ που μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη λύσεων XR. Οι υποψήφιοι μπορούν να διαθέτουν τεχνογνωσία σε κλινική έρευνα, ιατρική απεικόνιση, πληροφορική υγείας, τεχνητή νοημοσύνη (AI), επιστήμες συμπεριφοράς, νομικά ζητήματα, μάρκετινγκ, σχεδιασμό εμπειρίας χρήστη (UX) και υπολογιστική όραση – συμβάλλοντας έτσι ώστε οι πρωτοπόροι της XR να ξεπεράσουν εμπόδια που σχετίζονται με την κλινική επικύρωση, τη συμμόρφωση ώστε να εξελιχθούν. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λάβουν έως €60.000 για να επιλύσουν μία από τις 14 στρατηγικές προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί από τις πέντε κορυφαίες ΜμΕ του έργου.

«Το XR μεταφέρεται από το εργαστήριο στα νοσοκομεία και τις κλινικές, αλλά πολλές υποσχόμενες ιδέες δυσκολεύονται να φτάσουν στην αγορά», δήλωσε η Viola Keresztes, Project Manager στο EIT Health InnoStars. «Μέσω αυτής της ανοικτής πρόσκλησης θέλουμε να αλλάξουμε αυτή τη δυναμική. Το VR Health Champions Open Call ενώνει περισσότερες ΜμΕ με πέντε κορυφαίους καινοτόμους, με στόχο να επιταχύνει την ετοιμότητα αγοράς των XR καινοτομιών τους στον τομέα της υγείας και να ενισχύσει διαπεριφερειακές αλυσίδες αξίας σε ολόκληρη την Ευρώπη».

EIT Health InnoStars: γεφυρώνοντας το χάσμα καινοτομίας μεταξύ περιφερειών

Το EIT Health InnoStars διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως ένας από τους συντονιστές του προγράμματος VR Health Champions, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυό του σε Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη για να μειώσει το χάσμα καινοτομίας μεταξύ ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών. Μέσω στοχευμένης υποστήριξης, ανταλλαγής γνώσης και οικοδόμησης οικοσυστήματος, το EIT Health InnoStars διασφαλίζει ότι οι καινοτομίες XR στην υγεία όχι μόνο φτάνουν σε ώριμο στάδιο, αλλά διαθέτουν και σαφή οδικό χάρτη για εμπορική υιοθέτηση και ενσωμάτωση στα συστήματα αποζημίωσης.

«Η Ευρώπη διαθέτει το ταλέντο και την τεχνολογία για να ηγηθεί στο XR της υγειονομικής περίθαλψης — αυτό που συχνά λείπει είναι οι “γέφυρες” μεταξύ των καινοτόμων, των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των αγορών», δήλωσε η Cristina Costa, Project Coordinator στο IPN. «Συνδέοντας βασικούς παράγοντες σε περιφέρειες και κλάδους, συμβάλλουμε στη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας που υποστηρίζουν την καινοτομία, ενισχύουν την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα και επιτρέπουν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να επωφεληθούν από λύσεις αιχμής. Αυτή η διασφαλίζει ότι η Ευρώπη δεν ακολουθεί απλώς τις παγκόσμιες τάσεις στην υγειονομική περίθαλψη XR, αλλά τις διαμορφώνει ενεργά».

Η κοινοπραξία πίσω από την πρωτοβουλία ενώνει 19 εταίρους από 9 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων κορυφαία πανεπιστήμια, νοσοκομεία, βιομηχανικοί φορείς και δίκτυα καινοτομίας όπως: το Klaster Life Science Krakow, το Fondazione Bruno Kessler, το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Λοτζ, το Πανεπιστήμιο της Λετονίας, το Unidade Local de Saúde de Coimbra, η Medtronic Portugal και το XR4Europe. Το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Pedro Nunes σε συνεργασία με το EIT Health InnoStars.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Το VR Health Champions είναι ένα τριετές ευρωπαϊκό έργο που επικεντρώνεται στην προώθηση τεχνολογιών VR/AR στην υγειονομική περίθαλψη, με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) των ΜμΕ από TRL6 σε TRL9 σε τομείς όπως:

Medical navigation during surgery

Therapeutic immersive games

Cognitive evaluation

Medical education and training

Customization of VR headsets for medical use

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ΜμΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση και εξέλιξη καινοτομιών VR/AR, με στόχο τη μετάβασή τους από ένα υποσχόμενο πρωτότυπο σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε μια πλήρως επικυρωμένη, ρυθμιστικά εγκεκριμένη, ολοκληρωμένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη κλινική λύση. Αυτό περιλαμβάνει την κλινική επικύρωση, τη ρυθμιστική έγκριση, την ενσωμάτωση στα πληροφοριακά συστήματα και στις ροές εργασίας των νοσοκομείων, την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού και την απόδειξη για πραγματικό αντίκτυπο σε ασθενείς και στο σύστημα υγείας συνολικά.

Οι αιτήσεις είναι ανοικτές έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, 23:59 CET. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την υποβολή αίτησης: https://vrhealthchampions.eu/get-involved