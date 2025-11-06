ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανοικτή πρόσκληση ύψους €640.000 αναζητά εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη λύσεων XR
Υγεία
14:48 - 06 Νοε 2025

Ανοικτή πρόσκληση ύψους €640.000 αναζητά εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη λύσεων XR

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ευρωπαϊκή αγορά Εκτεταμένης Πραγματικότητας (extended reality - XR) γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, με εκτιμώμενη αξία που κυμαίνεται από €35 έως €64 δισ. μέχρι το 2025, ενώ παράλληλα ο τομέας της υγείας αποτελεί το τέταρτο μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς XR. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε όλη την Ευρώπη καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τη 2η ανοικτή πρόσκληση VR Health Champions, μέρος της πρωτοβουλίας του EIT Health ύψους €7,8 εκατ., διεκδικώντας έως και €60.000 χρηματοδότηση και ευκαιρίες συνεργασίας με κορυφαίους XR καινοτόμους στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη.

Υπό τον όρο XR κατατάσσονται οι immersive τεχνολογίες, όπως η εικονική πραγματικότητα (virtual reality - VR) και την επαυξημένη πραγματικότητας (augmented reality - AR), οι οποίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, της ιατρικής εκπαίδευσης και της αλληλεπίδρασης με τους ασθενείς.

Σε όλη την Ευρώπη, κορυφαίες εταιρείες ηγούνται ήδη αυτής της αλλαγής. Η Dotlumen (Ρουμανία) αναπτύσσει «γυαλιά αυτόνομης πλοήγησης» για τυφλούς και για άτομα με προβλήματα όρασης. Η MEEVA (Ιταλία) δημιουργεί θεραπείες βασισμένες στην εικονική πραγματικότητα για εφήβους με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και η MedApp (Πολωνία) χρησιμοποιεί γυαλιά XR για να υποστηρίξει τους χειρουργούς κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων. Ταυτόχρονα η Metaskills (Πολωνία) εφαρμόζει VR και γενετική τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στον τομέα της επικοινωνίας και του leadership, ενώ η Virtuleap (Πορτογαλία) αναπτύσσει λύσεις VR για γνωστική αξιολόγηση και εκπαίδευση.

Στις αρχές του έτους, αρκετές ευρωπαϊκές ΜμΕ είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με αυτές τις πρωτοπόρες εταιρείες μέσω της 1ης ανοικτής πρόσκλησης του VR Health Champions. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες Critical Catalyst (Πορτογαλία), INOVA+ (Πορτογαλία), MetaMedicsVR (Ισπανία) και SimHub by Virmed (Πολωνία) δουλεύουν ήδη πάνω σε νομικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, θεραπευτικές δυσκολίες και προκλήσεις της κλινικής επικύρωσης.

Η ανοικτή πρόσκληση VR Health Champions 2026 ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πρόσκληση για ΠαρόχουςΥπηρεσιών

Η Ανοικτή Πρόσκληση VR Health Champions 2026 απευθύνεται σε ΜμΕ που μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη λύσεων XR. Οι υποψήφιοι μπορούν να διαθέτουν τεχνογνωσία σε κλινική έρευνα, ιατρική απεικόνιση, πληροφορική υγείας, τεχνητή νοημοσύνη (AI), επιστήμες συμπεριφοράς, νομικά ζητήματα, μάρκετινγκ, σχεδιασμό εμπειρίας χρήστη (UX) και υπολογιστική όραση – συμβάλλοντας έτσι ώστε οι πρωτοπόροι της XR να ξεπεράσουν εμπόδια που σχετίζονται με την κλινική επικύρωση, τη συμμόρφωση ώστε να εξελιχθούν. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λάβουν έως €60.000 για να επιλύσουν μία από τις 14 στρατηγικές προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί από τις πέντε κορυφαίες ΜμΕ του έργου.

«Το XR μεταφέρεται από το εργαστήριο στα νοσοκομεία και τις κλινικές, αλλά πολλές υποσχόμενες ιδέες δυσκολεύονται να φτάσουν στην αγορά», δήλωσε η Viola Keresztes, Project Manager στο EIT Health InnoStars. «Μέσω αυτής της ανοικτής πρόσκλησης θέλουμε να αλλάξουμε αυτή τη δυναμική. Το VR Health Champions Open Call ενώνει περισσότερες ΜμΕ με πέντε κορυφαίους καινοτόμους, με στόχο να επιταχύνει την ετοιμότητα αγοράς των XR καινοτομιών τους στον τομέα της υγείας και να ενισχύσει διαπεριφερειακές αλυσίδες αξίας σε ολόκληρη την Ευρώπη».

EIT Health InnoStars: γεφυρώνοντας το χάσμα καινοτομίας μεταξύ περιφερειών

Το EIT Health InnoStars διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως ένας από τους συντονιστές του προγράμματος VR Health Champions, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυό του σε Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη για να μειώσει το χάσμα καινοτομίας μεταξύ ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών. Μέσω στοχευμένης υποστήριξης, ανταλλαγής γνώσης και οικοδόμησης οικοσυστήματος, το EIT Health InnoStars διασφαλίζει ότι οι καινοτομίες XR στην υγεία όχι μόνο φτάνουν σε ώριμο στάδιο, αλλά διαθέτουν και σαφή οδικό χάρτη για εμπορική υιοθέτηση και ενσωμάτωση στα συστήματα αποζημίωσης.

«Η Ευρώπη διαθέτει το ταλέντο και την τεχνολογία για να ηγηθεί στο XR της υγειονομικής περίθαλψης — αυτό που συχνά λείπει είναι οι “γέφυρες” μεταξύ των καινοτόμων, των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των αγορών», δήλωσε η Cristina Costa, Project Coordinator στο IPN. «Συνδέοντας βασικούς παράγοντες σε περιφέρειες και κλάδους, συμβάλλουμε στη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας που υποστηρίζουν την καινοτομία, ενισχύουν την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα και επιτρέπουν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να επωφεληθούν από λύσεις αιχμής. Αυτή η διασφαλίζει ότι η Ευρώπη δεν ακολουθεί απλώς τις παγκόσμιες τάσεις στην υγειονομική περίθαλψη XR, αλλά τις διαμορφώνει ενεργά».

Η κοινοπραξία πίσω από την πρωτοβουλία ενώνει 19 εταίρους από 9 κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων κορυφαία πανεπιστήμια, νοσοκομεία, βιομηχανικοί φορείς και δίκτυα καινοτομίας όπως: το Klaster Life Science Krakow, το Fondazione Bruno Kessler, το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Λοτζ, το Πανεπιστήμιο της Λετονίας, το Unidade Local de Saúde de Coimbra, η Medtronic Portugal και το XR4Europe. Το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Pedro Nunes σε συνεργασία με το EIT Health InnoStars.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Το VR Health Champions είναι ένα τριετές ευρωπαϊκό έργο που επικεντρώνεται στην προώθηση τεχνολογιών VR/AR στην υγειονομική περίθαλψη, με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) των ΜμΕ από TRL6 σε TRL9 σε τομείς όπως:

  • Medical navigation during surgery
  • Therapeutic immersive games
  • Cognitive evaluation
  • Medical education and training
  • Customization of VR headsets for medical use

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ΜμΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση και εξέλιξη καινοτομιών VR/AR, με στόχο τη μετάβασή τους από ένα υποσχόμενο πρωτότυπο σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε μια πλήρως επικυρωμένη, ρυθμιστικά εγκεκριμένη, ολοκληρωμένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη κλινική λύση. Αυτό περιλαμβάνει την κλινική επικύρωση, τη ρυθμιστική έγκριση, την ενσωμάτωση στα πληροφοριακά συστήματα και στις ροές εργασίας των νοσοκομείων, την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού και την απόδειξη για πραγματικό αντίκτυπο σε ασθενείς και στο σύστημα υγείας συνολικά.

Οι αιτήσεις είναι ανοικτές έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, 23:59 CET. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την υποβολή αίτησης: https://vrhealthchampions.eu/get-involved

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

+πλευση: Επιστρέφει στο Καστελλόριζο από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου
Υγεία

+πλευση: Επιστρέφει στο Καστελλόριζο από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου

Ισχυρή παρουσία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στη CPHI 2025 στη Φρανκφούρτη
Υγεία

Ισχυρή παρουσία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στη CPHI 2025 στη Φρανκφούρτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας
Υγεία

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την Υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την Υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα

Θεμιστοκλέους: Έως και 3.000 προσλήψεις επίκουρων εργαζομένων στο ΕΣΥ το επόμενο τετράμηνο
Πολιτική

Θεμιστοκλέους: Έως και 3.000 προσλήψεις επίκουρων εργαζομένων στο ΕΣΥ το επόμενο τετράμηνο

Αλλεργία ή ίωση: Πώς ξεχωρίζουμε τα συμπτώματα
Υγεία

Αλλεργία ή ίωση: Πώς ξεχωρίζουμε τα συμπτώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/05/2026 - 17:12

Αποστολάκη κατά Μαρινάκη: «Ας κοιτάξει τα προβλήματα της ΝΔ και όχι το ΠΑΣΟΚ»

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 17:12

Στα κορυφαία εργασιακά περιβάλλοντα της Ελλάδας η Grant Thornton για το 2026

Πολιτική
19/05/2026 - 17:05

Παρέβαση Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: Ανησυχία πως παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:02

Αθώος ο Κασσελάκης για την παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 16:50

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 16:45

Πτωτικά κινείται η Wall Street λόγω «κύματος» ρευστοποιήσεων στις εταιρείες μικροτσίπ

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 16:45

Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Πολιτική
19/05/2026 - 16:30

Διπλή άρση ασυλίας για την Κωνσταντοπούλου: Ένταση, καταγγελίες και πολιτικά πυρά στην Ολομέλεια

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:30

ΕΕ: Υπό συζήτηση η επέκταση του χρονικού διαστήματος επανέγκρισης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πολιτική
19/05/2026 - 16:25

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:20

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Σύσταση για κλειστά παράθυρα - Δεν επιβεβαιώνεται διαρροή

Οικονομία
19/05/2026 - 16:17

ΥΠΕΞ: Νέος οδικός χάρτης για τις ελληνικές εξαγωγές και επενδύσεις έως το 2030

Magazino
19/05/2026 - 16:17

Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης Βαγγέλης Τρικεριώτης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 16:13

«Ώρα μηδέν» για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - ΕΕ εν μέσω απειλών Τραμπ για νέους δασμούς

Πολιτική
19/05/2026 - 16:08

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:52

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4.746 θέσεις μονίμων σε φορείς του Δημοσίου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:48

Μέση Ανατολή: Οι όροι που θέτει το Ιράν για τερματισμό του πολέμου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 15:45

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:35

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:31

Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Ομόλογα
19/05/2026 - 15:31

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Πολιτική
19/05/2026 - 15:26

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:22

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:19

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:07

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ

Magazino
19/05/2026 - 15:00

Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 14:47

Geely EX5: Το ηλεκτρικό D-SUV που επιλέγουν οι Έλληνες οδηγοί

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 14:42

Το «λυσάρι» της Άννας για την γραμμή του ΠΑΣΟΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ