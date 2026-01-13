ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Προβλήματα με την πλαστική κάρτα αναπηρίας - Απαιτούνται άμεσες ενέργειες
Υγεία
14:10 - 13 Ιαν 2026

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Προβλήματα με την πλαστική κάρτα αναπηρίας - Απαιτούνται άμεσες ενέργειες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η Κάρτα Αναπηρίας αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης του αναπηρικού κινήματος, της ΕΣΑμεΑ και των οργανώσεών της και χαιρετίστηκε ως «Κάρτα Αξιοπρέπειας», καθώς η κατοχή της σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου το άτομο με αναπηρία, χρόνια ή/ και σπάνια πάθηση μπορεί να κινείται, να ενεργεί κλπ. χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να δημοσιοποιεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΑμεΑ. 

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Η τελευταία εξέλιξη με την πλαστική, αυτή τη φορά, Κάρτα Αναπηρίας, παρότι φέρνει αρκετές διευκολύνσεις, συνοδεύεται με πολλά προβλήματα που πρέπει άμεσα να επιλυθούν από τις αρμόδιες Αρχές, όπως αποδεικνύεται από το πλήθος των διαμαρτυριών από άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και μέλη των οικογενειών τους που απευθύνονται στην υπηρεσία της ΕΣΑμεΑ «Διεκδικούμε Μαζί». Η υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις, που παρουσιάζονται αναλυτικά στις επιστολές που επισυνάπτονται και αφορούν:

  • Σε ζητήματα εξυπηρέτησης στο help desk της κάρτας αναπηρίας. Πιο συγκεκριμένα, οι τηλεφωνικές κλήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν καθώς η τηλεφωνική γραμμή είναι συνεχώς κατειλημμένη και έπειτα από επίμονες προσπάθειες, όταν γίνεται η σύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο, ο χρόνος αναμονής είναι τεράστιος.
  • Στο help desk επίσης δεν προβλέπεται άμεση εξυπηρέτηση για τους κωφούς και βαρήκοους που επικοινωνούν με τη νοηματική γλώσσα.
  • Σε προβλήματα που αφορούν στην παράδοση της πλαστικής κάρτας αναπηρίας στους δικαιούχους και πιο συγκεκριμένα στο θέμα των ΕΛΤΑ, όπου υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις που ενώ βρίσκονται στο χώρο αναμένοντας την παράδοση της κάρτας αναπηρίας, λαμβάνουν ενημέρωση ότι υπάρχει αδυναμία παράδοσης λόγω «απουσίας». Σε επίσκεψή τους στα καταστήματα των ΕΛΤΑ, οι κάρτες δεν παραδίδονται χωρίς να υπάρχει σαφής αιτιολογία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πλαστική κάρτα αναπηρίας, επιστρέφει στην Αθήνα και οι δικαιούχοι αναμένουν την εκ νέου αποστολή και παράδοσή της.
  • Μέχρι σήμερα, δεν γίνεται η επικύρωση της πλαστικής κάρτας αναπηρίας στα επικυρωτικά μηχανήματα του Μετρό στην Αθήνα κάτι το οποίο αποκλείει τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις από το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης.
  • Καθημερινά, καταγράφονται διαμαρτυρίες ατόμων με αναπηρία / κατόχων της πλαστικής κάρτας αναπηρίας που επιθυμούν να ταξιδέψουν με τα υπεραστικά ΚΤΕΛ και δεν γίνονται αποδεκτές για την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου καθώς δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση.
  • Στα Αστικά ΚΤΕΛ των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων πλην της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν περιοχές (π.χ. περιφερειακή ενότητα Καβάλας) όπου οι κάτοχοι της πλαστικής κάρτας αναπηρίας εκδίδουν μειωμένο εισιτήριο αντί μηδενικού από τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης εισιτηρίων. Επιπρόσθετα, σε πολλές Περιφερειακές Ενότητες υπάρχει άγνοια των Αστικών ΚΤΕΛ για το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με την πλαστική κάρτα».
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Crypto: Το Bitcoin αγγίζει εξαήμερο υψηλό στα $92.000 – Νέο ιστορικό ρεκόρ για το XMR
Νομίσματα

Crypto: Το Bitcoin αγγίζει εξαήμερο υψηλό στα $92.000 – Νέο ιστορικό ρεκόρ για το XMR

Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων σε Ιράν και Βενεζουέλα
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων σε Ιράν και Βενεζουέλα

Στρατηγικές επενδύσεις και διεθνής εξωστρέφεια ενισχύουν τη δυναμική του Ομίλου Σαράντη
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Στρατηγικές επενδύσεις και διεθνής εξωστρέφεια ενισχύουν τη δυναμική του Ομίλου Σαράντη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες
Ειδήσεις

Μπαράζ καταγγελιών από την ΕΣΑμεΑ για αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία από ελληνικές παραλίες

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

ΕΣΑμεΑ: Έκθετοι οι επιβάτες με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Έκθετοι οι επιβάτες με αναπηρία στα αεροπορικά ταξίδια

ΕΣΑμεΑ: Καταλυτική η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους
Υγεία

ΕΣΑμεΑ: Καταλυτική η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

Ειδήσεις
25/07/2026 - 17:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Ετοίμαζε επίθεση στον Ντογιάκο - Ο ρόλος ισοβίτη

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 16:58

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

Πολιτική
25/07/2026 - 16:15

ΚΚΕ για τους Patriot: Η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο

Πολιτική
25/07/2026 - 15:59

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

Φορολογία
25/07/2026 - 15:05

ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Ειδήσεις
25/07/2026 - 14:35

Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 14:10

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 13:40

«Deal-μαμούθ» 200 δισ. δολαρίων: Samsung και Broadcom ενώνουν δυνάμεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/07/2026 - 13:10

Μετρό Αθήνας: Νυχτερινές αλλαγές στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από 26/7

Πολιτική
25/07/2026 - 12:48

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Αθήνας και Λευκωσίας στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

Οικονομία
25/07/2026 - 12:40

Φρένο στην ακρίβεια με μειώσεις έως 20%: Από Δευτέρα 27/7 οι δεσμευτικές προτάσεις των επιχειρήσεων

Πολιτική
25/07/2026 - 12:15

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:52

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη

Οικονομία
25/07/2026 - 11:45

ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:30

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

Πολιτική
25/07/2026 - 11:15

Το δεύτερο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir έρχεται Κυριακή 26/7

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:57

Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ