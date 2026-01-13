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Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων σε Ιράν και Βενεζουέλα
Εμπορεύματα
13:56 - 13 Ιαν 2026

Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων σε Ιράν και Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται ακόμη περισσότερο την Τρίτη (13/1), καθώς οι αυξημένες ανησυχίες γύρω από τον μεγάλο παραγωγό Ιράν και τις πιθανές διαταραχές στην προσφορά επισκιάζουν την προοπτική αύξησης της παραγωγής αργού από τη Βενεζουέλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent εκτινάχθηκαν κατά 1,06 δολάριο, ή 1,74%, φτάνοντας τα 64,97 δολάρια το βαρέλι διατηρώντας το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Νοεμβρίου. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξάνεται επίσης σημαντικά κατά 2,16% στα 60,60 δολάρια.

«Η αγορά του πετρελαίου προεξοφλεί σε κάποιο βαθμό την άνοδο των τιμών λόγω γεωπολιτικών παραγόντων», δήλωσε ο αναλυτής John Evans από την PVM Oil Associates, αναφερόμενος στον ενδεχόμενο αποκλεισμό των εξαγωγών του Ιράν, στα προβλήματα στη Βενεζουέλα, στις συνομιλίες για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και στις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν, -ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (OPEC)-, αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών. Η καταστολή των διαδηλώσεων έχει σκοτώσει δεκάδες διαδηλωτές σύμφωνα με ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ώθησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προειδοποιήσει για πιθανή στρατιωτική δράση.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οποιαδήποτε χώρα κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές με το Ιράν θα αντιμετωπίσει δασμό 25% στις συναλλαγές της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σημειωθει εδώ ότι το Ιράν εξάγει μεγάλο μέρος του πετρελαίου του στην Κίνα.

Παρά τις ανησυχίες για ελλείψεις στην προσφορά, οι αγορές παρακολουθούν επίσης στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, όπου η αναμενόμενη επανέναρξη των εξαγωγών μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο ενδέχεται να αυξήσει την παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου. Σύμφωνα με ανακοινώσεις, η Βενεζουέλα μπορεί να παραδώσει έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ, υπό τις δυτικές κυρώσεις.

Συνεχίζει την ανοδική του πορεία του φυσικό αέριο - Πτώση στο χρυσό

Το φυσικό αέριο συνεχίζει την ανοδική του πορεία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου εμφανίζονται αυξημένα σημαντικά κατά 3.997% στα 31,455 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, μετά το χθεσινό ράλι στα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 0,43% στα 4,594,94 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, το ασήμι ενισχύεται κατά 0,76% με την τιμή της ουγγιάς να σκαρφαλώνει στα 85.748 δολάρια, ενώ και και ο χαλκός κερδίζει 0,23% στα 6.0455 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1668 δολάρια ανά ευρώ. Η βρετανική λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στα 1.3472 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα παραμένει επίσης αμετάβλητη έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία στη 0.8660 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

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