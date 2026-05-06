Υπουργείο Υγείας: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ταμείο καινοτομίας ως διακριτή φαρμακευτική δαπάνη

Κατατέθηκε χθες (5/5) στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο προβλέπει τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας, με στόχο την επιτάχυνση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες, τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της διαφάνειας στη φαρμακευτική δαπάνη.

Πιο αναλυτικά, το σχέδιο νόμου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται συνολική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας, μέσα από ένα συνεκτικό σύνολο παρεμβάσεων που στοχεύουν πρωτίστως στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες, καινοτόμες και μη ακόμη διαθέσιμες στη χώρα θεραπείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται η ίδρυση του Ταμείου Καινοτομίας ως διακριτής κατηγορίας φαρμακευτικής δαπάνης, με σκοπό την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη καινοτόμων θεραπειών στην καθημερινή φροντίδα των ασθενών. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της επάρκειας της αγοράς και η βελτίωση της διαφάνειας στη διάθεση και αποζημίωση των φαρμάκων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στον έλεγχο και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και στην προτεραιοποίηση της διάθεσης αποθεμάτων φαρμάκων που εισάγονται εκτάκτως σε περιπτώσεις ελλείψεων ή διακοπής κυκλοφορίας από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας.

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου ενισχύει τη διοικητική, οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ενώ προωθεί την εκπαίδευση και αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ενδυνάμωση του ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ), καθώς και ο καθορισμός των κατηγοριών φαρμάκων που υπάγονται σε αυτό, με στόχο τον εξορθολογισμό της διαδικασίας χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την προστασία των ανηλίκων, μέσω της ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα προϊόντα καπνού και κάνναβης, καθώς και παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς, η οποία θα επιτρέπει την καταγραφή συμπτωμάτων και βασικών δεικτών υγείας από τους ίδιους τους ασθενείς.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας το νομοσχέδιο, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο σύγχρονο, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά θεσμοθετείται το Ταμείο Καινοτομίας, ώστε οι ασθενείς να έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν να φτάσουν στη χώρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ενισχύονται η διαφάνεια και ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης, αξιοποιούνται οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στην υγεία και προωθούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων και των εποπτευόμενων φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως σημείωσε, δίνεται στην προστασία των ανηλίκων και στη στήριξη των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν την παρακολούθηση και τη φροντίδα τους.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο σύγχρονο, ποιοτικό και διαφανές, με καθολική και ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες.