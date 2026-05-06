ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπουργείο Υγείας: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ταμείο καινοτομίας ως διακριτή φαρμακευτική δαπάνη
Πολιτική
14:11 - 06 Μάι 2026

Υπουργείο Υγείας: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ταμείο καινοτομίας ως διακριτή φαρμακευτική δαπάνη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατατέθηκε χθες (5/5) στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο προβλέπει τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας, με στόχο την επιτάχυνση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες, τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της διαφάνειας στη φαρμακευτική δαπάνη.

Πιο αναλυτικά, το σχέδιο νόμου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται συνολική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας, μέσα από ένα συνεκτικό σύνολο παρεμβάσεων που στοχεύουν πρωτίστως στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες, καινοτόμες και μη ακόμη διαθέσιμες στη χώρα θεραπείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται η ίδρυση του Ταμείου Καινοτομίας ως διακριτής κατηγορίας φαρμακευτικής δαπάνης, με σκοπό την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη καινοτόμων θεραπειών στην καθημερινή φροντίδα των ασθενών. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της επάρκειας της αγοράς και η βελτίωση της διαφάνειας στη διάθεση και αποζημίωση των φαρμάκων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στον έλεγχο και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και στην προτεραιοποίηση της διάθεσης αποθεμάτων φαρμάκων που εισάγονται εκτάκτως σε περιπτώσεις ελλείψεων ή διακοπής κυκλοφορίας από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας.

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου ενισχύει τη διοικητική, οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ενώ προωθεί την εκπαίδευση και αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ενδυνάμωση του ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ), καθώς και ο καθορισμός των κατηγοριών φαρμάκων που υπάγονται σε αυτό, με στόχο τον εξορθολογισμό της διαδικασίας χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την προστασία των ανηλίκων, μέσω της ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά τα προϊόντα καπνού και κάνναβης, καθώς και παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς, η οποία θα επιτρέπει την καταγραφή συμπτωμάτων και βασικών δεικτών υγείας από τους ίδιους τους ασθενείς.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας το νομοσχέδιο, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο σύγχρονο, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά θεσμοθετείται το Ταμείο Καινοτομίας, ώστε οι ασθενείς να έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν να φτάσουν στη χώρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ενισχύονται η διαφάνεια και ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης, αξιοποιούνται οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στην υγεία και προωθούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων και των εποπτευόμενων φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως σημείωσε, δίνεται στην προστασία των ανηλίκων και στη στήριξη των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων που ενισχύουν την παρακολούθηση και τη φροντίδα τους.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο σύγχρονο, ποιοτικό και διαφανές, με καθολική και ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 17:28
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πειραιώς Tourism 360°: Ο Σύμμαχος της Τουριστικής Επιχείρησης στη Νέα Εποχή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς Tourism 360°: Ο Σύμμαχος της Τουριστικής Επιχείρησης στη Νέα Εποχή

Ιστορικό ράλι στο Χρηματιστήριο Νότιας Κορέας: «Άλμα» 75% από τις αρχές του έτους
Χρηματιστήρια

Ιστορικό ράλι στο Χρηματιστήριο Νότιας Κορέας: «Άλμα» 75% από τις αρχές του έτους

Δυτική Αττική: Συνελήφθησαν «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ με λεία πάνω από €3 εκατ.
Ειδήσεις

Δυτική Αττική: Συνελήφθησαν «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ με λεία πάνω από €3 εκατ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο
Υγεία

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

ΗΠΑ: Έρχεται «ψαλίδι» στην επιδότηση του Medicare για εκατομμύρια ηλικιωμένους
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Έρχεται «ψαλίδι» στην επιδότηση του Medicare για εκατομμύρια ηλικιωμένους

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους
Πολιτική

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Νέα αυστηρά μέτρα για διαιτολόγους και εργαστήρια αισθητικής: Πρόστιμα, σφράγιση και εισαγγελέας
Υγεία

Νέα αυστηρά μέτρα για διαιτολόγους και εργαστήρια αισθητικής: Πρόστιμα, σφράγιση και εισαγγελέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ