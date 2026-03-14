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ΥΠΕΘΟ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας
Ακίνητα
13:35 - 14 Μαρ 2026

ΥΠΕΘΟ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει την παράταση έως και τις 30.04.2026 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο, η οποία λήγει στις 15.3.2026.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

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