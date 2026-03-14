Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
13:35 - 14 Μαρ 2026
ΥΠΕΘΟ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει την παράταση έως και τις 30.04.2026 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορη επιχείρηση ή ναυταθλητικό σωματείο, η οποία λήγει στις 15.3.2026.