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Ψηφιοποίηση ΕΦΚΑ: Νέα εφαρμογή δίνει πλήρη πρόσβαση στον ασφαλιστικό φάκελο
Εργασιακά
12:22 - 24 Σεπ 2025

Ψηφιοποίηση ΕΦΚΑ: Νέα εφαρμογή δίνει πλήρη πρόσβαση στον ασφαλιστικό φάκελο

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές εξελίξεις για την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ και τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης. Όπως ανέφερε, οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν πλήρη εικόνα της ασφαλιστικής τους πορείας μέσα από εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο.

«Μέσα από τη νέα εφαρμογή, ο πολίτης θα μπορεί να δει το εργασιακό και ασφαλιστικό του προφίλ – από τις ώρες εργασίας, το δηλωμένο εισόδημα και τις εισφορές του εργοδότη, μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης και τυχόν οφειλές», εξήγησε. Όπως σημείωσε, η πρόσβαση σε βασικά στοιχεία ήδη είναι εφικτή μέσω Taxisnet, ενώ το 2026 αναμένεται η πλήρης ενεργοποίηση της εφαρμογής.

«Έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 53 εκατομμύρια σελίδες, γεγονός που θα επιταχύνει σημαντικά την έκδοση επικουρικών και διαδοχικών συντάξεων», δήλωσε ο κ. Καραγκούνης. Η ίδια πλατφόρμα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επιτρέπει την έκδοση πιστοποιητικών, την υποβολή αιτήσεων για επιδόματα, την τροποποίηση στοιχείων αλλά και την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Αναφερόμενος στην ψηφιακή κάρτα, ο υφυπουργός επισήμανε ότι κατά το πρώτο επτάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 1,5 εκατομμύριο περισσότερες υπερωρίες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. «Υπάρχει προοδευτική αύξηση ανά μήνα», τόνισε.

«Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης μισθού εξαιτίας δηλωμένων υπερωριών συνιστά ρητά βλαπτική μεταβολή, σύμφωνα με τη νομοθεσία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι πλέον καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας, αποτρέποντας παρατυπίες, όπως η καταχώριση εργασίας σε ημέρες ρεπό ή άδειας. «Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί 2 εκατομμύρια εργαζόμενους σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί κατά 40%, ξεπερνώντας τους 80.000 το 2025», τόνισε.

Για την απασχόληση και την ανεργία

Ο υφυπουργός ανέδειξε την εικόνα της αγοράς εργασίας, κάνοντας λόγο για σαφή βελτίωση. «Το πρώτο επτάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 319.843 νέες θέσεις εργασίας, με την ανεργία να υποχωρεί στο 8%, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 17 ετών», σημείωσε. «Από αυτές, το 77% αφορά πλήρη απασχόληση, κάτι που αποτελεί ρεκόρ για τη χώρα», πρόσθεσε.

«Η ψηφιακή κάρτα μας επιτρέπει να ελέγχουμε απόλυτα τον χρόνο εργασίας και τις υπερωρίες, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχόλιο για την υπόθεση Τεμπών

Τέλος, ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε στην υπόθεση των Τεμπών και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος. «Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, αλλά εκφράζει την πλήρη στήριξή της στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους», τόνισε.

«Η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία έχουν τη δική τους πορεία. Προφανώς, για να εξεταστεί ένα αίτημα, πρέπει να κατατεθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», σημείωσε, εξηγώντας ότι «το αίτημα για εκταφή μπορεί να εξεταστεί από τον πρόεδρο Εφετών και να απαντηθεί άμεσα από τα δικαστήρια».

Καταλήγοντας, επισήμανε: «Η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των γονέων, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε τη νομιμότητα και τη διαφάνεια».

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