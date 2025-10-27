Καραγκούνης: Από 3 Νοεμβρίου επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας - Στόχος η προστασία των εργαζομένων

Στα ζητήματα της επικαιρότητας, από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Αναφορικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με αφορμή και την αυριανή παρέλαση, ο κ. Καραγκούνης ξεκαθάρισε ότι «η παρέλαση θα γίνει κανονικά», ενώ σημείωσε πως έχουν ήδη τοποθετηθεί οι εξέδρες και δεν τίθεται θέμα αλλοίωσης ή διαγραφής των ονομάτων στο μνημείο.

«Ο νόμος που ψηφίστηκε καθορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες για τη φύλαξη και τη συντήρηση του μνημείου. Δεν μπορεί με πρόσχημα το οτιδήποτε να πηγαίνει ο οποιοσδήποτε και να κάνει του κεφαλιού του, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «αυτό θέλει και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού».

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως «ο κόσμος θέλει να γίνει σεβαστό το μνημείο αυτό, το οποίο στο παρελθόν είχε υποστεί προσβολές και φαινόμενα βίας», θυμίζοντας τις εικόνες προπηλακισμών και επεισοδίων μπροστά στο Μνημείο.

Να σταματήσει η εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών, καλώντας όλες τις πλευρές να μην επιχειρούν να δημιουργούν συνθήκες πόλωσης.

«Ο κόσμος θεωρεί ότι σε ένα βαθμό τα κόμματα εκμεταλλεύονται την τραγωδία των Τεμπών. Πρέπει να σταματήσει αυτή η τακτική και να μην επιχειρούν κάποιοι να δημιουργούν τεχνητές εντάσεις. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά την τοξικότητα, όταν χωρίστηκε η πλατεία Συντάγματος σε πάνω και κάτω πλατεία», σημείωσε.

Καμία ανοχή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε ότι έχει ξεκινήσει «μία μεγάλη έρευνα που θα φτάσει σε βάθος» και πως «όλα τα ΑΦΜ θα ελεγχθούν».

«Δεν θα μείνει κανείς ατιμώρητος από όσους εκμεταλλεύτηκαν τη διαδικασία. Είναι μια ξεκάθαρη απόφαση του Πρωθυπουργού», τόνισε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα του υπουργείου είναι να μην αδικηθούν οι πραγματικοί αγρότες και να “τρέξουν” οι πληρωμές κανονικά.

Από 3 Νοεμβρίου η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι από τις 3 Νοεμβρίου η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους, όπως: το χονδρεμπόριο, την ενέργεια, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό και τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες.

«Η ψηφιακή κάρτα έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τη διάρκεια και τις συνθήκες εργασίας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ήδη καλύπτει πάνω από δύο εκατομμύρια εργαζόμενους.

Όπως είπε, οι έλεγχοι έχουν διπλασιαστεί, ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί οι μισθοί και η απασχόληση, με την ανεργία να βρίσκεται σε πτωτική πορεία.

Κλείνοντας, ο Κώστας Καραγκούνης υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «η διασφάλιση της κοινωνικής σταθερότητας, ο σεβασμός στους θεσμούς και η προστασία των εργαζομένων».

«Δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς κανόνες και σεβασμό ούτε στα σύμβολα του έθνους, ούτε στους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά», τόνισε χαρακτηριστικά.