ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
48ωρη απεργία στα δημόσια νοσοκομεία: Γιατροί και εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση του ΕΣΥ
Εργασιακά
09:10 - 06 Νοε 2025

48ωρη απεργία στα δημόσια νοσοκομεία: Γιατροί και εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση του ΕΣΥ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν σήμερα και αύριο, 6 και 7 Νοεμβρίου, οι νοσοκομειακοί γιατροί όλης της χώρας, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). 

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πανελλαδικής πανυγειονομικής απεργίας που πραγματοποιούν και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, διεκδικώντας ενίσχυση του ΕΣΥ και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι χαμηλές αμοιβές, η υποστελέχωση των νοσοκομείων και οι εξοντωτικές εφημερίες, που έχουν οδηγήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε «οριακό σημείο».

Συγκεντρώσεις και πορείες

Οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας την Παρασκευή, στις 12:00, ζητώντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) διοργανώνει πορεία από την Πλατεία Μαβίλη προς το Μέγαρο Μαξίμου, τη Βουλή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) προχωρά σε δική της πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή, με τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια να παραμένουν κλειστά, διαμαρτυρόμενα για το διαχρονικό πρόβλημα του clawback.

Μίζερη δεν είναι η στάση μας, μίζερη είναι η πραγματικότητα

«Μας παρουσιάζουν ως μια μειοψηφία “μίζερων” που διαμαρτύρονται χωρίς λόγο. Μίζερη όμως δεν είναι η στάση μας, μίζερη είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά στα νοσοκομεία», δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γιάννης Γαλανόπουλος, σημειώνοντας ότι η απεργία αποτελεί «σταθμό κλιμάκωσης» και απάντηση στην προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, ένας ειδικευόμενος γιατρός αμείβεται με μόλις 5,38 ευρώ μεικτά την ώρα στις εφημερίες, ενώ ένας διευθυντής με πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας λαμβάνει 8,4 ευρώ την ώρα. Στην περιφέρεια και στα νησιά, η υποστελέχωση οδηγεί πολλούς γιατρούς να υπερβαίνουν το πλαφόν των εφημεριών, με τις αμοιβές τους να περικόπτονται επιπλέον λόγω των μνημονιακών περιορισμών.

Η ΟΕΝΓΕ κάνει λόγο για «νομάδες γιατρούς», οι οποίοι μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλύψουν τεράστια κενά. Την ίδια στιγμή, 100 από τις 210 χειρουργικές αίθουσες στην Αττική και 25 από τις 70 στη Θεσσαλονίκη παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού.

«Αν λειτουργούσαν οι αίθουσες αυτές, μόνο στη Θεσσαλονίκη θα γίνονταν 15.000 περισσότερες επεμβάσεις τον χρόνο», αναφέρει ο κ. Γαλανόπουλος, εξηγώντας πως χρειάζονται τουλάχιστον 25 αναισθησιολόγοι και 100 νοσηλευτές για να λειτουργήσουν πλήρως τα χειρουργεία.

Το ΕΣΥ δεν καταρρέει, αλλά χρειάζεται στήριξη

Οι γιατροί απορρίπτουν την εικόνα «κατάρρευσης» που αποδίδεται στο ΕΣΥ, τονίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που έχει ανάγκη το δημόσιο σύστημα υγείας.

«Ναι, οι αριθμοί της λίστας αναμονής φαίνονται μικρότεροι, αλλά αυτό συνέβη επειδή αφαιρέθηκαν διπλοεγγραφές και πολλοί ασθενείς κατέφυγαν στον ιδιωτικό τομέα ή στα απογευματινά, επί πληρωμή, χειρουργεία», σημειώνει η ΟΕΝΓΕ.

ΠΟΕΔΗΝ: «Λείπουν τα χέρια, όχι τα μηχανήματα»

Από την πλευρά της, η ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει ότι παρά τον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά, καθώς «λείπουν τα χέρια».

«Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται, κινδυνεύει η ζωή τους από τις ανεπάρκειες του Συστήματος, κυρίως λόγω των υγειονομικών ανισοτήτων», αναφέρει η Ομοσπονδία, προσθέτοντας πως το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων είναι αρνητικό και οι νέοι επαγγελματίες υγείας δεν επιλέγουν το ΕΣΥ λόγω χαμηλών απολαβών και εξαντλητικών συνθηκών.

Η ΟΕΝΓΕ και η ΠΟΕΔΗΝ καλούν την κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα ουσιαστικό σχέδιο ενίσχυσης του δημόσιου τομέα υγείας, με γενναίες προσλήψεις, αύξηση μισθών και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Όπως τονίζει η ΟΕΝΓΕ, «ο αγώνας μας δεν είναι συντεχνιακός. Είναι αγώνας για ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν
Εργασιακά

Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν

ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – 24ωρη απεργία με αιχμή μισθούς και δικαιώματα
Εργασιακά

ΑΔΕΔΥ: «Λουκέτο» στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – 24ωρη απεργία με αιχμή μισθούς και δικαιώματα

Θεμιστοκλέους: Την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη για την κάλυψη 1000 μόνιμων θέσεων ιατρών στα νοσοκομεία της Αττικής
Υγεία

Θεμιστοκλέους: Την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη για την κάλυψη 1000 μόνιμων θέσεων ιατρών στα νοσοκομεία της Αττικής

Πρωτομαγιά: Σε εικοσιτετράωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι σε Μετρό και Τραμ
Ειδήσεις

Πρωτομαγιά: Σε εικοσιτετράωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι σε Μετρό και Τραμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ