48ωρη απεργία στα δημόσια νοσοκομεία: Γιατροί και εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση του ΕΣΥ

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν σήμερα και αύριο, 6 και 7 Νοεμβρίου, οι νοσοκομειακοί γιατροί όλης της χώρας, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πανελλαδικής πανυγειονομικής απεργίας που πραγματοποιούν και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, διεκδικώντας ενίσχυση του ΕΣΥ και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι χαμηλές αμοιβές, η υποστελέχωση των νοσοκομείων και οι εξοντωτικές εφημερίες, που έχουν οδηγήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε «οριακό σημείο».

Συγκεντρώσεις και πορείες

Οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας την Παρασκευή, στις 12:00, ζητώντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) διοργανώνει πορεία από την Πλατεία Μαβίλη προς το Μέγαρο Μαξίμου, τη Βουλή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το υπουργείο Υγείας.

Επιπλέον, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) προχωρά σε δική της πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή, με τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια να παραμένουν κλειστά, διαμαρτυρόμενα για το διαχρονικό πρόβλημα του clawback.

Μίζερη δεν είναι η στάση μας, μίζερη είναι η πραγματικότητα

«Μας παρουσιάζουν ως μια μειοψηφία “μίζερων” που διαμαρτύρονται χωρίς λόγο. Μίζερη όμως δεν είναι η στάση μας, μίζερη είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά στα νοσοκομεία», δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γιάννης Γαλανόπουλος, σημειώνοντας ότι η απεργία αποτελεί «σταθμό κλιμάκωσης» και απάντηση στην προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, ένας ειδικευόμενος γιατρός αμείβεται με μόλις 5,38 ευρώ μεικτά την ώρα στις εφημερίες, ενώ ένας διευθυντής με πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας λαμβάνει 8,4 ευρώ την ώρα. Στην περιφέρεια και στα νησιά, η υποστελέχωση οδηγεί πολλούς γιατρούς να υπερβαίνουν το πλαφόν των εφημεριών, με τις αμοιβές τους να περικόπτονται επιπλέον λόγω των μνημονιακών περιορισμών.

Η ΟΕΝΓΕ κάνει λόγο για «νομάδες γιατρούς», οι οποίοι μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλύψουν τεράστια κενά. Την ίδια στιγμή, 100 από τις 210 χειρουργικές αίθουσες στην Αττική και 25 από τις 70 στη Θεσσαλονίκη παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού.

«Αν λειτουργούσαν οι αίθουσες αυτές, μόνο στη Θεσσαλονίκη θα γίνονταν 15.000 περισσότερες επεμβάσεις τον χρόνο», αναφέρει ο κ. Γαλανόπουλος, εξηγώντας πως χρειάζονται τουλάχιστον 25 αναισθησιολόγοι και 100 νοσηλευτές για να λειτουργήσουν πλήρως τα χειρουργεία.

Το ΕΣΥ δεν καταρρέει, αλλά χρειάζεται στήριξη

Οι γιατροί απορρίπτουν την εικόνα «κατάρρευσης» που αποδίδεται στο ΕΣΥ, τονίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που έχει ανάγκη το δημόσιο σύστημα υγείας.

«Ναι, οι αριθμοί της λίστας αναμονής φαίνονται μικρότεροι, αλλά αυτό συνέβη επειδή αφαιρέθηκαν διπλοεγγραφές και πολλοί ασθενείς κατέφυγαν στον ιδιωτικό τομέα ή στα απογευματινά, επί πληρωμή, χειρουργεία», σημειώνει η ΟΕΝΓΕ.

ΠΟΕΔΗΝ: «Λείπουν τα χέρια, όχι τα μηχανήματα»

Από την πλευρά της, η ΠΟΕΔΗΝ υπογραμμίζει ότι παρά τον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά, καθώς «λείπουν τα χέρια».

«Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται, κινδυνεύει η ζωή τους από τις ανεπάρκειες του Συστήματος, κυρίως λόγω των υγειονομικών ανισοτήτων», αναφέρει η Ομοσπονδία, προσθέτοντας πως το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων είναι αρνητικό και οι νέοι επαγγελματίες υγείας δεν επιλέγουν το ΕΣΥ λόγω χαμηλών απολαβών και εξαντλητικών συνθηκών.

Η ΟΕΝΓΕ και η ΠΟΕΔΗΝ καλούν την κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα ουσιαστικό σχέδιο ενίσχυσης του δημόσιου τομέα υγείας, με γενναίες προσλήψεις, αύξηση μισθών και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Όπως τονίζει η ΟΕΝΓΕ, «ο αγώνας μας δεν είναι συντεχνιακός. Είναι αγώνας για ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών».