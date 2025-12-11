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Κεραμέως: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου πριν τα Χριστούγεννα - Προώθηση νέων ψηφιακών και κοινωνικών πρωτοβουλιών
Εργασιακά
17:37 - 11 Δεκ 2025

Κεραμέως: Καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου πριν τα Χριστούγεννα - Προώθηση νέων ψηφιακών και κοινωνικών πρωτοβουλιών

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προανήγγειλε τη νωρίτερη καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

Σύμφωνα με την κα Κεραμέως, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 22 Δεκεμβρίου, για να έχουν οι συνταξιούχοι διαθέσιμα τα χρήματά τους πριν τις γιορτές.

«Έχουμε καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια για να καταβληθούν πιο νωρίς, δηλαδή μέρες πριν από τα Χριστούγεννα για να έχουν οι συμπολίτες μας χρήματα πιο νωρίς ακριβώς με τις αυξημένες ανάγκες, όπως καταλαβαίνετε, των Χριστουγέννων. Άρα λοιπόν, οι καταβολές θα γίνουνε 19 και 22 Δεκεμβρίου, πιο νωρίς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αύξηση συντάξεων και μείωση προσωπικής διαφοράς

Η υπουργός τόνισε ότι οι συντάξεις θα είναι αυξημένες κατά 2,4%, υπενθυμίζοντας ότι, με διάταξη που έχει φέρει στη Βουλή, μειώνεται κατά 50% η προσωπική διαφορά από τώρα και θα καταργηθεί πλήρως από το επόμενο έτος.

«Καταρχάς, θα πάρουν όλοι αύξηση, αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί έως τώρα αυτοί που είχαν προσωπική διαφορά δεν παίρνανε αύξηση. Τώρα, αναλόγως τι ποσό προσωπικής διαφοράς διατηρεί, πάντως μειώνεται κατά 50% η προσωπική διαφορά από τον Ιανουάριο, δηλαδή από τις συντάξεις του Δεκεμβρίου για να το πω πολύ απλά», εξήγησε.

Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι συνταξιούχοι που διατηρούσαν προσωπική διαφορά θα δουν ουσιαστική αύξηση στις συντάξεις τους.

Νέο ψηφιακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στην επερχόμενη εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», υπογραμμίζοντας ότι μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Το σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2025, ενώ ήδη προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή για την εξοικείωση των επιχειρήσεων.

«Ακούγοντας τα ερεθίσματα από την αγορά, από τις επιχειρήσεις, από τους εργαζόμενους, πήγαμε και απλοποιήσαμε πάρα πολύ, βελτιώσαμε το σύστημα, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία αρχές του χρόνου, αλλά γιατί; Γιατί το τονίζω τόσο πολύ; Γιατί πρέπει οι επιχειρήσεις τώρα να μπούνε στην πιλοτική εφαρμογή, να εξοικειωθούν, να δούνε τις νέες λειτουργίες για να είναι σε θέση να περάσουν στην πλήρη εφαρμογή», δήλωσε.

Σύνδεση με Έλληνες του εξωτερικού - Rebrain Greece

Η υπουργός επεσήμανε τις δράσεις του υπουργείου για τη διασύνδεση Ελλήνων του εξωτερικού με επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αναφερόμενη στο πρόγραμμα Rebrain Greece:

«Έχουμε κάνει τέσσερις εκδηλώσεις σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ και Στουτγάρδη. Αυτή είναι η πέμπτη και η πιο δύσκολη, γιατί η απόφαση του να γυρίσεις από την Αμερική είναι πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο βαριά απόφαση από το να γυρίσεις ενδεχομένως από το Λονδίνο, από το Άμστερνταμ και ούτω καθεξής. Όποτε, οι προσδοκίες ήτανε χαμηλές, ήταν όμως τελικά η μεγαλύτερη εκδήλωση από όσες έχουμε κάνει. Ο μεγαλύτερος αριθμός εταιρειών, ο μεγαλύτερος αριθμός συμπατριωτών μας, που ήρθαν στην εκδήλωση, πρέπει να σας πω ότι το αίσθημα ήταν διάχυτο, ένας ενθουσιασμός, μια συγκίνηση. Δεν λέω ότι όλο αυτό θα μεταφραστεί αμέσως σε προσλήψεις, αλλά έγιναν προσλήψεις επιτόπου. Υπήρξε εταιρεία η οποία έκανε 420 συνεντεύξεις σε μια ημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κοινωνική Συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Αναφορικά με την Κοινωνική Συμφωνία, η υπουργός επισήμανε ότι αρχές του νέου έτους θα νομοθετηθεί, ενώ εντός Δεκεμβρίου θα εκδοθεί ο οδικός χάρτης. Στόχος είναι η ταχεία επέκταση και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας που μέχρι τώρα παρέμεναν «στο συρτάρι» λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων.

«Υπεγράφη μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από την ομοσπονδία των εργαζομένων στην επεξεργασία μετάλλου. Η σύμβαση έχει υπογραφεί, είναι σε ισχύ για όσους εργαζόμενους είναι μέλη της ομοσπονδίας αυτής. Για να επεκταθεί και να προστατεύσει όλους τους εργαζομένους στο μέταλλο χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις, αυτές σήμερα δεν πληρούνται. Μεθαύριο όμως, με τη νομοθέτηση της κοινωνικής συμφωνίας, θα μπορεί να επεκταθεί σε ακόμα περισσότερους εργαζομένους», εξήγησε.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 17:39
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