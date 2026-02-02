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Επιθεώρηση Εργασίας: Ιστορικό υψηλό με 82.412 ελέγχους και πρόστιμα €53,4 εκατ. το 2025
Εργασιακά
16:23 - 02 Φεβ 2026

Επιθεώρηση Εργασίας: Ιστορικό υψηλό με 82.412 ελέγχους και πρόστιμα €53,4 εκατ. το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Τους 82.412 έφτασαν οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας το 2025, αυξημένοι κατά 4% σε σχέση με το 2024 (79.207).

Στο 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, επιβλήθηκαν συνολικά 17.556 διοικητικές κυρώσεις, έναντι 18.264το 2024 και το χρηματικό ύψος των προστίμων ανήλθε σε 53.460.776ευρώ, από 49.638.510 το 2024.

Η συνεχιζόμενη - χρόνο με τον χρόνο -αύξηση του συνολικού αριθμού των ελέγχων, η οποία φτάνει το 42% από το 2019 (58.059), έχει ως παρονομαστή τη στοχοπροσήλωση των έμπειρων στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής. Είναι εκείνοι που ανταποκρίνονται στον επιχειρησιακό προγραμματισμό κάθε χρονιάς, αξιοποιώντας ολοένα και πιο αναβαθμισμένα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος, σε συνδυασμό με τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία. Εργαλεία που σε καμία περίπτωση δεν καταργούν τον επιτόπιο έλεγχο, αλλά λειτουργούν συνδυαστικά.

H ψηφιοποίηση της διαδικασίας ελέγχου και η αντικατάσταση του χειρόγραφου δελτίου, με τη χρήση διασυνδεδεμένων φορητών συσκευών (tablets), η άμεση καταχώρηση των αποτελεσμάτων, η ανάλυση των δεδομένων, η εφαρμογή μοντέλων εκτίμησης κινδύνου, η αξιοποίηση εργαλείων Business Intelligence (για τη μόχλευση των στοιχείων από την ψηφιακή κάρτα εργασίας και το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ), συμβάλλουν αποτελεσματικά στο έργο των επιθεωρητών. Στόχος της Επιθεώρησης Εργασίας είναι η τήρηση της νομιμότητας προς όφελος τόσο του εργαζόμενου, όσο και του εργοδότη που λειτουργεί σύννομα και πλήττεται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, μέσω ποιοτικών και στοχευμένων ελέγχων.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 17:09
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