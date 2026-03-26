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Συνεργασία ΔΥΠΑ – ΟΟΣΑ: Νέα στρατηγική για την ενίσχυση της επανένταξης των πιο ευάλωτων ανέργων
Εργασιακά
18:58 - 26 Μαρ 2026

Συνεργασία ΔΥΠΑ – ΟΟΣΑ: Νέα στρατηγική για την ενίσχυση της επανένταξης των πιο ευάλωτων ανέργων

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια κομβική στιγμή για την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, οι πολίτες που βρίσκονται πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας τίθενται στο επίκεντρο του συνολικού επανασχεδιασμού των πολιτικών στήριξης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΥΠΑ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), παρουσίασε σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο «Ενισχύοντας την εξατομικευμένη υποστήριξη για αναζητούντες εργασία που είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας στην Ελλάδα (Strengthening Individualised Support for Jobseekers Furthest from the Labour Market in Greece)».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ και του ΟΟΣΑ, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ανέλυσαν τα βασικά ευρήματα και τις προτάσεις πολιτικής, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου εξυπηρέτησης των πολιτών, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή μέσω της ψηφιακής μετάβασης.

Η παρουσίαση ανέδειξε τη μετάβαση σε ένα πιο αποτελεσματικό και ανθρωποκεντρικό μοντέλο υποστήριξης των ανέργων που βρίσκονται πιο μακριά από την αγορά εργασίας. Η μελέτη καταγράφει βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και προτείνει καινοτόμες παρεμβάσεις, με στόχο:

τη διεύρυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες

την αναβάθμιση της ποιότητάς τους και

την ενίσχυση των αποτελεσμάτων ένταξης στην απασχόληση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των διοικητικών δεδομένων

καθώς και στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποστήριξης που αντιμετωπίζει συνδυαστικά τα εμπόδια αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

Η νέα στρατηγική προσέγγιση μετακινεί το κέντρο βάρους από τις τυπικές διαδικασίες στην έξυπνη χρήση δεδομένων και την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, μέσα από τέσσερις βασικούς άξονες μεταρρύθμισης:

Έγκαιρος εντοπισμός των πλέον ευάλωτων ανέργων, μέσω συνδυασμού ερωτηματολογίων και διοικητικών δεδομένων

Ψηφιακά εργαλεία για συμβούλους απασχόλησης, με ανάπτυξη dashboards για πλήρη αποτύπωση αναγκών και σχεδιασμό εξατομικευμένων δράσεων

Ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής υποστήριξης, με διασύνδεση της ΔΥΠΑ με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και τοπικές υπηρεσίες (υγείας, στέγασης, νομικής υποστήριξης)

Εντατική και ευέλικτη παρέμβαση, με παροχή υψηλής υποστήριξης για όσους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε:

«Τα τελευταία χρόνια, η ΔΥΠΑ υλοποιεί με συνέπεια μια συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών απασχόλησης, με στόχο μια πιο αποτελεσματική και ανθρώπινη προσέγγιση προς τους πολίτες.

Η συνεργασία μας με τον ΟΟΣΑ ενισχύει αυτή τη διαδρομή και συμβάλλει στον περαιτέρω σχεδιασμό πολιτικών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Με τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνολογίας, την αναβάθμιση των εργαλείων μας και την ενίσχυση των συνεργασιών με φορείς και υπηρεσίες, διαμορφώνουμε ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης, που αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα εμπόδια που κρατούν τους πολίτες εκτός απασχόλησης.

Συνεχίζουμε δυναμικά τη μεταρρυθμιστική μας πορεία, διαμορφώνοντας μια ΔΥΠΑ πιο σύγχρονη, πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική, που ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες των πολιτών, ενισχύει την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα».

Ο Διευθυντής Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ, MarkPearson, δήλωσε:

«Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Ελλάδας, ΔΥΠΑ, έχει επενδύσει σημαντικά σε νέα ψηφιακά εργαλεία με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της για την υποστήριξη των ατόμων που αναζητούν εργασία. Η έκθεση του ΟΟΣΑ παρέχει στη ΔΥΠΑ ολοκληρωμένες προτάσεις για το πώς να συνεχίσει τις προσπάθειές της προκειμένου να βοηθήσει στον εγκαιρο και καλύτερο εντοπισμό των ομάδων που είναι πιο απομακρυσμένες από την αγορά εργασίας και να ενισχύσει την υποστήριξη που λαμβάνουν.

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