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Κεραμέως: Διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για ενσωμάτωση της αρχής ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών - γυναικών
Εργασιακά
18:01 - 06 Μάι 2026

Κεραμέως: Διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για ενσωμάτωση της αρχής ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών - γυναικών

Reporter.gr Newsroom
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Σύσκεψη με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων πραγματοποίησε σήμερα (6/5) η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.        

Όπως επισημαίνεται, κύριο θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970 για την ενίσχυση της αρχής ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, προκειμένου να παρουσιαστούν οι προτάσεις των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων για τη διαμόρφωση του επικείμενου σχετικού νομοσχεδίου.

Η Υπουργός άκουσε με προσοχή και κατέγραψε όλες τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τις απόψεις που διατύπωσαν οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι, επί των οποίων ακολούθησε ένας γόνιμος και παραγωγικός διάλογος. Υπενθυμίζεται ότι η Υπουργός, πριν την τελική διαμόρφωση κάθε νομοσχεδίου, πραγματοποιεί εκτενή διάλογο με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/970 θέτει ως στόχο τη διασφάλιση ίσης αμοιβής για την παροχή όμοιας εργασίας ανεξαρτήτως φύλου. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, εισάγονται συγκεκριμένοι κανόνες διαφάνειας σε τρία επίπεδα:

  1. Κατά την αναγγελία θέσεων εργασίας και τη διαδικασία πρόσληψης
  2. Κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ιδίως ως προς το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου σε μισθολογικά στοιχεία και
  3. Ως προς την υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιοποιούν στοιχεία για τις αμοιβές.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση δημοσίευσης στοιχείων για:

  • ⁠ ⁠μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών
  • ⁠ ⁠μισθολογικό χάσμα στα bonus
  • ⁠ ⁠διάμεσο μισθολογικό χάσμα
  • ⁠ ⁠μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων.

Αν τα στοιχεία δείξουν ότι υπάρχει μισθολογική διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 5% και δεν υπάρχει αντικειμενική εξήγηση, ο εργοδότης υποχρεούται να διορθώσει τη διαφορά αναμορφώνοντας την μισθολογική δομή της επιχείρησης.

Πριν από την πρόσληψη:

  • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν το αρχικό επίπεδο αμοιβής ή το εύρος της είτε μέσα στην αγγελία είτε πριν από τη συνέντευξη.
  • Παράλληλα, απαγορεύεται να ζητούν πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι εργαζόμενοι αποκτούν τα εξής βασικά δικαιώματα:

  • να γνωρίζουν τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται ο μισθός τους και η μισθολογική τους εξέλιξη,
  • να γνωστοποιούν το μισθό τους για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαφύλαξη της ίσης αμοιβής καθώς η Οδηγία απαγορεύει ρητά συμβατικούς όρους που επιβάλλουν μισθολογική μυστικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Εργασίας, για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970 που αφορά στην ενίσχυση της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, έχει κατατεθεί στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 24 Μαρτίου από την Πρόεδρο της Επιτροπής, καθηγήτρια Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου. Στη συνέχεια, η Υπουργός απέστειλε το πόρισμα στους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους καλώντας τους να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις. Σκοπός της διαβούλευσης είναι η αξιοποίηση των συμπερασμάτων του πορίσματος αλλά και των προτάσεων των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση του επικείμενου σχετικού νομοσχεδίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Παράσχης και η Πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη, και από πλευράς Υπουργείου ο Γ.Γ. Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης.

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