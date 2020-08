Η Ε.Ε. εγκρίνει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του Μινσκ

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, υπογράμμισε ότι "η ΕΕ δεν δέχεται τα εκλογικά αποτελέσματα. Ξεκινούν οι εργασίες για την επιβολή κυρώσεων σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη βία και την παραποίηση των αποτελεσμάτων".

"Η ΕΕ θα ξεκινήσει τώρα μια διαδικασία κυρώσεων σε βάρος των υπευθύνων για τις βιαιοπραγίες, τις συλλήψεις και τις νοθείες που συνδέονται με τις εκλογές", ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης με τους ομολόγους της.

Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.



Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.