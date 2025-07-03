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Φάις Συμμετοχών: Διανέμει δωρεάν 177.500 νέες μετοχές σε προσωπικό και συνεργάτες
Αναλύσεις
10:50 - 03 Ιουλ 2025

Φάις Συμμετοχών: Διανέμει δωρεάν 177.500 νέες μετοχές σε προσωπικό και συνεργάτες

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία με την επωνυμία «Φάις Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Fais Group A.E.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «Φάις Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Fais Group A.E.» της 27.05.2025 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διανεμητού αποθεματικού με τίτλο «αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων» ποσού €177.500,00 με έκδοση 177.500 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

Δυνάμει της εν λόγω αύξησης, οι 177.500 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη, θα διανεμηθούν δωρεάν στα στο προσωπικό της Εταιρείας, στους συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία σε σταθερή βάση καθώς και σε ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (οι «Δικαιούχοι»), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν είχαν δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, καθώς αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Για την έκδοση των ως άνω μετοχών δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και στην εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 4 περ. (θ) περί δημόσιας προσφοράς.

Οι νέες μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που τελούν ήδη υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ειδικότερα οι 177.500 εκδοθείσες νέες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,389% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 45.680.000 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (45.680.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία.

Στις 29.05.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5388847 η με αρ. πρωτ. 3633373 ΑΠ/29.05.2025 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε., της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 02.07.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Οι νέες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 04.07.2025, ενώ η τιμή εκκίνησής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα του δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

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