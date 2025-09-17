Piraeus Securities για Motor Oil: Αναβάθμιση τιμής στόχου στα 30,50 ευρώ - Στρατηγική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια

Η Piraeus Securities προχώρησε πρόσφατα σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Motor Oil, αυξάνοντας την στα 30,50 ευρώ από 29,80 ευρώ προηγουμένως, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία διαθέτει σημαντικό περιθώριο ανόδου περίπου 20%.

Η αναβάθμιση βασίζεται στις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά πετρελαιοειδών, αλλά και στις στρατηγικές κινήσεις της Motor Oil για ενίσχυση της θέσης της σε διάφορους τομείς ενέργειας.

Η εταιρεία επωφελείται ιδιαίτερα από τα υψηλά περιθώρια διύλισης, τα οποία κινούνται σημαντικά πάνω από τα ιστορικά μέσα επίπεδα. Το διυλιστήριο λειτουργεί πλέον κανονικά, γεγονός που της επιτρέπει να εκμεταλλευτεί πλήρως τις αυξημένες τιμές, ενισχύοντας τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Παράλληλα, η Motor Oil επενδύει ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση, με στόχο να ξεπεράσει τα 1,5 GW εγκατεστημένης ισχύος σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έως το 2027. Η εταιρεία δίνει επίσης έμφαση στην Κυκλική Οικονομία, που πλέον αποτελεί στρατηγικό πυλώνα και αναμένεται να συνεισφέρει EBITDA άνω των 35 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Σημαντική είναι και η συνεργασία της Motor Oil με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα της συμβατικής ενέργειας, η οποία ενισχύει τη θέση της στην εγχώρια αγορά και της παρέχει πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης.

Η συνολική αποτίμηση της εταιρείας, βάσει του μοντέλου SOTP (Sum-of-the-Parts), φτάνει τα 4,7 δισ. ευρώ. Από αυτό, τα 3 δισ. αφορούν το διυλιστήριο, 1,4 δισ. τις ΑΠΕ και περίπου 0,3 δισ. την Κυκλική Οικονομία. Η στρατηγική αυτή διαφοροποίησης και επενδύσεων καθιστά την Motor Oil μία από τις πιο ισχυρές και ευέλικτες εταιρείες στην ελληνική ενεργειακή αγορά, με προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Η αναβάθμιση της τιμής-στόχου από την Piraeus Securities αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία για την πορεία της εταιρείας, τόσο στον παραδοσιακό πετρελαϊκό τομέα όσο και στις νέες μορφές ενέργειας, καθιστώντας τη μετοχή της ελκυστική για επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμη απόδοση και σταθερότητα.