Η πιο αναγκαία ικανότητα για τους νέους

Ας ξανασκεφτούμε τι λέμε στα παιδιά μας. Για δεκαετίες το σωστό μονοπάτι ήταν ξεκάθαρο. Καλοί βαθμοί, ένα καλό πανεπιστήμιο, μια σταθερή επαγγελματική καριέρα. Ήταν μια συνταγή που υποσχόταν ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Όμως σήμερα, το ίδιο αυτό μονοπάτι οδηγεί συχνά σε ρόλους που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν σημαίνει ότι η εκπαίδευση δεν έχει αξία, έχει τεράστια. Αλλά ο σκοπός της αλλάζει.

Κανείς δεν ξέρει πώς θα μοιάζει η αγορά εργασίας σε δέκα χρόνια. Αυτό που μπορούμε όμως να προβλέψουμε είναι ότι θα ευνοεί όσους είναι ευέλικτοι και ικανοί να μαθαίνουν γρήγορα. Η απομνημόνευση και οι τίτλοι σπουδών από μόνοι τους δεν αρκούν. Αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι η ικανότητα να δουλεύεις με τα νέα εργαλεία, να θέτεις καλύτερες ερωτήσεις και να χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχύεις τις ιδέες σου. Το πλεονέκτημα δεν θα είναι ποιος ξέρει περισσότερα, αλλά ποιος προσαρμόζεται ταχύτερα.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, το πάθος δεν είναι πολυτέλεια αλλά στρατηγική επιλογή. Τα εργαλεία έχουν μειώσει δραστικά το κόστος του να χτίσεις κάτι δικό σου όπως μια εφαρμογή, ένα project, μια μικρή επιχείρηση, ένα δημιουργικό εγχείρημα. Όταν ένα παιδί ασχολείται βαθιά με κάτι που το ενδιαφέρει πραγματικά, μαθαίνει πιο γρήγορα, πηγαίνει πιο βαθιά και αποκτά δεξιότητες που το διαφοροποιούν. Ο συνδυασμός εσωτερικού κινήτρου και τεχνολογικής ενίσχυσης δημιουργεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ίσως λοιπόν η σωστή ερώτηση να μην είναι ποιο επάγγελμα να διαλέξει; αλλά ποια προβλήματα το συναρπάζουν; και πώς μπορεί να μάθει να τα λύνει χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία. Αντί να τα εκπαιδεύουμε να βελτιστοποιούν το βιογραφικό τους για μια καριέρα που ίσως δεν υπάρχει όταν αποφοιτήσουν, ας τα μάθουμε να είναι δημιουργοί, να πειραματίζονται, να μαθαίνουν διαρκώς.

Η πραγματική ασφάλεια του μέλλοντος δεν θα βρίσκεται σε έναν τίτλο θέσης, αλλά στην ικανότητα να εξελίσσεσαι ξανά και ξανά.