Η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει: Μπορεί να γίνει λύση για τη ναυτιλία;
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
00:25 - 04 Νοε 2025

Η παγκόσμια ναυτιλία αναζητά ρεαλιστικές λύσεις για να μειώσει δραστικά τις εκπομπές μέχρι το 2050. Τα πράσινα καύσιμα, όπως η μεθανόλη και η αμμωνία, βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης, όμως παραμένουν ακριβά, περιορισμένα σε υποδομές και αβέβαια ως προς την απόδοση σε μεγάλες αποστάσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δειλά στη δημόσια συζήτηση.

Δεν πρόκειται για μια νέα ιδέα. Στη δεκαετία του ’50, οι ΗΠΑ παρουσίασαν το "NS Savannah", το πρώτο και τελευταίο εμπορικό πυρηνοκίνητο πλοίο.

Οι εμπνευστές του υπόσχονταν καθαρή ενέργεια, μηδενικές εκπομπές και αυτονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα δεν προχώρησε, γιατί το κόστος ήταν υψηλό, η εμπορική χρησιμότητα περιορισμένη, η κοινή γνώμη το φοβήθηκε και τα λιμάνια του απαγόρευσαν την πρόσβαση. Σε μια δεκαετία το σχέδιο είχε καταρρεύσει.

Εξήντα χρόνια μετά, οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Η κλιματική πίεση είναι μεγαλύτερη, η τεχνολογία πιο ώριμη και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί στρατηγικό ζητούμενο. Σήμερα, νέοι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs) υπόσχονται υψηλά επίπεδα ασφάλειας, χαμηλότερο κόστος και δυνατότητα ενσωμάτωσης σε εμπορικά πλοία

Ωστόσο, η μετάβαση δεν είναι απλή. Η ασφάλεια παραμένει ευαίσθητο θέμα, οι κοινωνίες δεν έχουν πειστεί, και η διεθνής νομοθεσία δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία σε μαζική κλίμακα. Επιπλέον, η ασφάλιση και η διαχείριση πυρηνικών υλικών θέτουν γεωπολιτικά και επιχειρησιακά ζητήματα που δεν μπορούν να λυθούν με πρόχειρες αποφάσεις.

Για την Ελλάδα, η συζήτηση έχει ιδιαίτερο βάρος. Ο Ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, και η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, παραδοσιακά, αντιμετωπίζει κάθε τεχνολογική αλλαγή με επιφύλαξη αλλά και ρεαλισμό.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η αγορά ακολουθεί λύσεις μόνο όταν αυτές αποδειχθούν οικονομικά και επιχειρησιακά βιώσιμες και όχι επειδή επιβάλλονται πολιτικά.

Είναι λοιπόν η πυρηνική ενέργεια η απάντηση; Σήμερα, η απάντηση είναι περισσότερο «ίσως» παρά «ναι».

Η τεχνολογία εξελίσσεται, οι αριθμοί είναι ελκυστικοί και η ανάγκη για καθαρές μεταφορές πιέζει. Όμως, χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, διεθνή αποδοχή και αποδείξεις εφαρμογής σε εμπορική κλίμακα, η πυρηνική πρόωση παραμένει ένα φιλόδοξο σενάριο σε αναμονή.

Το πραγματικό ζητούμενο για τη ναυτιλία δεν είναι μια «μαγική λύση», αλλά μια επιλογή που θα εξασφαλίζει ασφάλεια, σταθερότητα και οικονομική λογική.

Αν η αγορά και οι νομοθέτες φτάσουν εκεί, η επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας στη θάλασσα μπορεί να μην είναι τελικά υπόθεση επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένα οργανωμένο βήμα σε μια νέα εποχή.

