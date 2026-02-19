ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ναυτιλία στο επίκεντρο μιας μακράς γεωοικονομικής επανατοποθέτησης
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
09:59 - 19 Φεβ 2026

Η ναυτιλία στο επίκεντρο μιας μακράς γεωοικονομικής επανατοποθέτησης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τη γεωοικονομική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου δεν συνιστούν αιφνίδια μεταστροφή πολιτικής. 

Εντάσσονται σε μια ευρύτερη και διαρκή προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να επανατοποθετήσουν τη θαλάσσια οικονομία στον πυρήνα της στρατηγικής τους, επιδιώκοντας την ενίσχυση της εγχώριας ναυπηγικής βάσης και τη μείωση της εξάρτησης από τα ασιατικά ναυπηγικά κέντρα, την ώρα που η κινεζική παρουσία στις θαλάσσιες μεταφορές, στο ναυπηγικό τομέα και στις λιμενικές υποδομές συνεχίζει να διευρύνεται.

Η κατεύθυνση αυτή υπερβαίνει τα όρια μιας στενά βιομηχανικής πολιτικής. Συνδέεται με την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, τις ενεργειακές ροές και τη συνολική οικονομική ανθεκτικότητα, επαναφέροντας σταδιακά τα λιμάνια και τη ναυτιλία στον ρόλο στρατηγικών εργαλείων ισχύος.

Η πιθανότητα νέων ρυθμιστικών και οικονομικών βαρών σε βασικές διαδρομές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με την επιδίωξη αναβίωσης της δυτικής ναυπηγικής παραγωγής, μεταβάλλει ήδη τους όρους λειτουργίας της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά αυξημένο βάρος ως κόμβος εμπορίου, ενέργειας και μεταφορών, αλλά και ως πεδίο ανταγωνιστικών επενδύσεων σε λιμενικές και ναυπηγικές υποδομές.

Η αμερικανική στρατηγική επανατοποθέτησης στη ναυτιλία, σε συνδυασμό με τη συνεχή διεύρυνση της κινεζικής θαλάσσιας παρουσίας, διαμορφώνει ένα διεθνές πλαίσιο όπου η θαλάσσια ισχύς λειτουργεί εκ νέου ως καθοριστικός παράγοντας οικονομικής και γεωπολιτικής ισορροπίας.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή συνεπάγεται ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων προσαρμογής. Η μεταβολή κανονιστικών πλαισίων στις κύριες εμπορικές διαδρομές, η ανακατανομή επενδύσεων σε λιμένες της περιοχής και η ενίσχυση ανταγωνιστικών ναυπηγικών οικοσυστημάτων επηρεάζουν άμεσα το πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής ναυτιλίας και των λιμενικών υποδομών.

Ταυτόχρονα, η στενότερη διασύνδεση εμπορίου, ενέργειας και ασφάλειας εντείνει την ανάγκη διατήρησης υψηλής επιχειρησιακής αξιοπιστίας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα.

Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται απορρέει από μια μακρά διαδικασία αναδιάταξης ισχύος στη θάλασσα, στην οποία οι γεωπολιτικές επιλογές ενσωματώνονται πλέον στον ίδιο τον πυρήνα της ναυτιλιακής οικονομίας και των παγκόσμιων μεταφορών. Αυτή είναι πλέον η κυρίαρχη πρόκληση για τη ναυτιλία των Ελλήνων στην επόμενη δεκαετία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξεκινά σήμερα το Συμβούλιο Ειρήνης στην Ουάσινγκτον - Οι ηχηρές απουσίες
Ειδήσεις

Ξεκινά σήμερα το Συμβούλιο Ειρήνης στην Ουάσινγκτον - Οι ηχηρές απουσίες

Άνοιξε η πλατφόρμα για το ελβετικό φράγκο - H διαδικασία, οι κατηγορίες και τα οφέλη
Ακίνητα

Άνοιξε η πλατφόρμα για το ελβετικό φράγκο - H διαδικασία, οι κατηγορίες και τα οφέλη

Το μεγάλο φαγοπότι στο Παγκράτι
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Το μεγάλο φαγοπότι στο Παγκράτι

Ελληνοτουρκικά: Όταν εμφανίζεται ο γυμνασιάρχης, ο καυγάς διακόπτεται
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Ελληνοτουρκικά: Όταν εμφανίζεται ο γυμνασιάρχης, ο καυγάς διακόπτεται

Θεσσαλονίκη-Σμύρνη: Το χρονικό μιας ακτοπλοϊκής σύνδεσης που δεν «ρίζωσε»
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Θεσσαλονίκη-Σμύρνη: Το χρονικό μιας ακτοπλοϊκής σύνδεσης που δεν «ρίζωσε»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα «κρυμμένα διαμάντια» της ναυτιλίας των Ελλήνων
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Τα «κρυμμένα διαμάντια» της ναυτιλίας των Ελλήνων

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου
Ναυτιλία

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων
Ναυτιλία

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές
Ναυτιλία

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

Εργασιακά
27/05/2026 - 12:37

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Αναλύσεις
27/05/2026 - 12:33

UBS για ελληνικές τράπεζες: Ελκυστικές αποτιμήσεις και περιθώρια ανόδου έως 32% - Οι τιμές στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 12:30

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:22

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:20

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα» 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 12:20

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 12:10

Ψυχραιμία παιδιά...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
27/05/2026 - 12:06

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 12:05

Performance Technologies: Από 8 Ιουνίου η πληρωμή του μερίσματος €0,135 ανά μετοχή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:00

Κρήτη: Σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:58

Απειλές Ερντογάν σε Νετανιάχου: «Θα πάρει το μάθημα που του αξίζει» από τους μουσουλμάνους

Πολιτική
27/05/2026 - 11:51

Επίσκεψη του Αθανάσιου Δαβάκη στις εγκαταστάσεις της Intracom Defense

Πολιτική
27/05/2026 - 11:50

Κυρανάκης: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:45

ΕΚΤ: Νέο γεωπολιτικό σοκ από τη Μέση Ανατολή απειλεί αγορές, πληθωρισμό και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:37

Μαδρίτη: Έφοδος της ισπανικής αστυνομίας στα γραφεία των Σοσιαλιστών για παράνομη χρηματοδότηση

Πολιτική
27/05/2026 - 11:37

Στην «αντεπίθεση» ο Γεωργιάδης: Προανήγγειλε αγωγή κατά Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη

ΥΔΡΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:24

ΕΥΑΘ: Διατηρεί αμετάβλητα τα Οικιακά και Κοινωνικά Τιμολόγια για το 2025-2029

Υγεία
27/05/2026 - 11:16

ΠΟΥ για χανταϊό: Σταθερή η κατάσταση - Στα 13 συνολικά τα κρούσματα

Αναλύσεις
27/05/2026 - 11:16

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρή ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies

Πολιτική
27/05/2026 - 11:04

Θεοδωρικάκος για κόμμα Τσίπρα: Ίδιες ιδεοληψίες με άλλο όνομα

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 11:01

Ευρωαγορές: Άνοιγμα σε θετικό έδαφος καθώς αποκλιμακώνεται η πίεση στο πετρέλαιο

Εργασιακά
27/05/2026 - 10:49

Κεραμέως: 13% χαμηλότερες οι αποδοχές των γυναικών στην Ελλάδα

Πολιτική
27/05/2026 - 10:38

Παπαστεργίου: Νέος διαγωνισμός για 1.000 κάμερες οδικής ασφάλειας την επόμενη εβδομάδα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 10:22

Bally's Intralot: Έσοδα €268,1 εκατ. & προσαρμοσμένα EBITDA €100,2 εκατ. το α τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 10:08

Οι αγορές αγνοούν τη γεωπολιτική ένταση: Nikkei και Kospi σπάνε ρεκόρ

Αναλύσεις
27/05/2026 - 09:56

XA: Η ΔΕΗ και οι συμπαραστάτες της - Επόμενη αντίσταση στις 2360 μονάδες

Ειδήσεις
27/05/2026 - 09:47

«Αντάλλαξαν» μηνύσεις Μαρινάκης και Δημητριάδης

Ακίνητα
27/05/2026 - 09:33

Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
27/05/2026 - 09:20

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ