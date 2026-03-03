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Δήμος Καλαμαριάς: Το παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς σε κίνδυνο – Βολές για την αξιοποίηση της Αρετσούς
Αυτοδιοίκηση
13:45 - 03 Μαρ 2026

Δήμος Καλαμαριάς: Το παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς σε κίνδυνο – Βολές για την αξιοποίηση της Αρετσούς

Reporter.gr Newsroom
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Το παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς απειλείται άμεσα από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, σύμφωνα με τα ευρήματα του ευρωπαϊκού έργου Interreg Euro-MED MedSeaRise, με τον Δήμο να ζητά αναθεώρηση του σχεδιασμού για τη Μαρίνα Αρετσού και προσαρμογή στις επιταγές της κλιματικής κρίσης.

Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού έργου Interreg Euro-MED MedSeaRise, στο οποίο ο Δήμος συμμετείχε ως συνεργαζόμενος εταίρος με την Καλαμαριά ως ελληνική μελέτη περίπτωσης, καταδεικνύουν αυξημένη τρωτότητα σε περιοχές όπως η Αρετσού, η Νέα Κρήνη και η Μίκρα, αναφέρει ο Δήμος Καλαμαριάς στη σχετική ανακοίνωση.

Ακόμη, στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται πως τα σενάρια που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του έργου, με τη μελέτη να εκπονείται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και να παρουσιάζεται από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., προβλέπουν ότι σε βάθος χρόνου η άνοδος της στάθμης μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το ένα μέτρο.

Τα δεδομένα είναι σαφή, σύμφωνα με τον Δήμο: Ο σχεδιασμός στο παράκτιο μέτωπο δεν μπορεί να παραμένει στατικός ούτε να αγνοεί την κλιματική πραγματικότητα.

«Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν είναι θεωρία. Είναι ένας άμεσος κίνδυνος που επηρεάζει το παράκτιο μέτωπο, τις υποδομές, την καθημερινότητα και την τοπική οικονομία. Οφείλουμε να σχεδιάζουμε διαφορετικά», τονίζει η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου.

Η κλιματική προσαρμογή αποτελεί υποχρέωση, όχι επιλογή, σημειώνεται χαρακτηριστικά και τονίζεται ότι παρά τα σαφή επιστημονικά δεδομένα, το Υπερταμείο συνεχίζει τον διεθνή διαγωνισμό αξιοποίησης της Μαρίνας Αρετσού, αγνοώντας την τεκμηριωμένη θέση του Δήμου Καλαμαριάς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όμορων δήμων και την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα και πάλι με τον Δήμο Καλαμαριάς, οι σχεδιαζόμενες χρήσεις real estate και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις χωροθετούνται σε μία περιοχή που τα ίδια τα σενάρια του MedSeaRise κατατάσσουν στις πλέον ευάλωτες.

Η αντίφαση – όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση – είναι προφανής:

Από τη μία, επιστημονική τεκμηρίωση που επιβάλλει προσαρμογή, ήπιες παρεμβάσεις και θωράκιση.

Από την άλλη, επιλογές που θα επιβαρύνουν περαιτέρω ένα ήδη ευάλωτο παράκτιο σύστημα. Το παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς δεν είναι επενδυτικό προϊόν. Είναι δημόσιος χώρος, φυσικό οικοσύστημα και η μοναδική ανοιχτή ανάσα της πόλης και της ευρύτερης Θεσσαλονίκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Καλαμαριάς παραμένει στην σταθερή και πάγια θέση του. Ο σχεδιασμός για τη Μαρίνα και το σύνολο του παραλιακού μετώπου οφείλει να στηρίζεται στα δεδομένα, να σέβεται το περιβάλλον και να διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της περιοχής.

«Η κλιματική κρίση δεν επιτρέπει επιλογές που κοιτούν μόνο το παρόν. Η ευθύνη απέναντι στο μέλλον της πόλης είναι αδιαπραγμάτευτη», υπογραμμίζει καταληκτικά ο Δήμος Καλαμαριάς.

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