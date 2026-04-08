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Δήμος Αθηναίων: Τρεις μονογονεϊκές οικογένειες θα λάβουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια
Αυτοδιοίκηση
13:17 - 08 Απρ 2026

Δήμος Αθηναίων: Τρεις μονογονεϊκές οικογένειες θα λάβουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Μια ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία για τη στήριξη ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών με γνώμονα την ισότητα των φύλων υλοποίησε ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GENDER4POWER.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στα γραφεία του ΓΑΕΦ στο Σεράφειο, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, τρεις μονογονεϊκές οικογένειες (με επικεφαλής γυναίκες) επιλέχθηκαν μέσω κλήρωσης και θα λάβουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια, μέσω της ένταξής τους στην ενεργειακή κοινότητα «Υπερίωνας», σε συνεργασία με την Electra Energy.

Στην κλήρωση συμμετείχαν συνολικά 19 ωφελούμενες γυναίκες του προγράμματος GENDER4POWER. Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνέχεια της αντίστοιχης δράσης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, κατά την οποία μία ακόμη γυναίκα ωφελούμενη του προγράμματος είχε λάβει την ίδια παροχή.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε:

«Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων και κρίσιμο πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Μέσα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, αξιοποιούμε ευρωπαϊκά εργαλεία και αναπτύσσουμε στοχευμένες συνεργασίες, ώστε να στηρίζουμε έμπρακτα τα νοικοκυριά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Η σημερινή δράση είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς μπορούμε να μετατρέπουμε τις πολιτικές σε απτά αποτελέσματα για τους πιο ευάλωτους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Βαγγέλης Μαρινάκης, δήλωσε:

«Η αξιοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων για την υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με ισχυρό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε συνεργασίες που δημιουργούν πραγματική αξία για την πόλη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ελισσαίος Σαρμάς, σημείωσε:

«Μέσα από το GENDER4POWER και τις δράσεις του ΓΑΕΦ, αποδεικνύουμε ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να μεταφραστούν σε απτές παρεμβάσεις με άμεσο όφελος για τους πολίτες. Η συγκεκριμένη δράση είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης».

Το πρόγραμμα GENDER4POWER

Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο GENDER4POWER, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια, με έμφαση στις ανάγκες ευάλωτων γυναικών.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αξιοποιεί το σχήμα των ενεργειακών κοινοτήτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε ευάλωτα γυναικεία νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, με μακροχρόνιο κοινωνικό αποτύπωμα.

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων, που τον Μάιο συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, αποτελεί έναν καινοτόμο μηχανισμό υποστήριξης πολιτών, παρέχοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική, διασύνδεση με προγράμματα ενίσχυσης και στοχευμένες παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η εμπειρία της Αθήνας αναδείχθηκε πρόσφατα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο σχετικής συζήτησης του δικτύου Eurocities για την καταπολέμηση της φτώχειας, όπου το ΓΑΕΦ παρουσιάστηκε ως παράδειγμα ολοκληρωμένης τοπικής πολιτικής. Ήδη, μέσα από τις δράσεις του, περισσότερα από 250 ιδιαίτερα ευάλωτα νοικοκυριά έχουν απαλλαγεί από τα δημοτικά τέλη, ενώ εκατοντάδες οικογένειες έχουν λάβει υποστήριξη μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων.

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