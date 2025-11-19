Με ομόλογο €500 εκατ. η Metlen στις αγορές: Άνοιξε βιβλίο προσφορών - Απόδοση στο 4,25%

Στις διεθνείς αγορές επέστρεψε η Metlen, προχωρώντας στην έκδοση νέου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 5,5 ετών. Πρόκειται για τίτλο τύπου NCL (Μη Ανακλητό), με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει σήμερα 19/11 το πρωί και την αρχική καθοδήγηση απόδοσης να τοποθετείται στο 4,25%.

Η εταιρεία, όπως είχε προαναγγελθεί από τη Δευτέρα, σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, καθώς και για τα έξοδα της ίδιας της έκδοσης.

Το ομόλογο περιλαμβάνει τα συνήθη δικαιώματα πρόωρης εξόφλησης. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.

Τον ρόλο των Joint Global Coordinators έχουν αναλάβει τέσσερις μεγάλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί: BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, οι οποίοι «τρέχουν» τη διαδικασία διάθεσης του νέου ομολόγου.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση BB+ τόσο από την S&P όσο και από τη Fitch, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την έκδοση.