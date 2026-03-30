ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπερταμείο: Δεν συμμετέχει στην ΑΜΚ της CrediaBank
Ανακοινώσεις
10:34 - 30 Μαρ 2026

Υπερταμείο: Δεν συμμετέχει στην ΑΜΚ της CrediaBank

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, κατά τη συνεδρίασή του της 29ης Μαρτίου 2026, ενέκρινε την υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για την περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής της πορείας. Η ΑΜΚ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της τράπεζας στην ελληνική και διεθνή αγορά, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητά της προς εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου αποφάσισε τη μη συμμετοχή του στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank. Η CrediaBank έχει πλέον ολοκληρώσει τη φάση εξυγίανσης και εισέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας αποδείξει την ικανότητά της να αντλεί κεφάλαια απευθείας από την αγορά. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται ενεργά στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί για την ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων cornerstone επενδυτών διεθνούς κύρους.

Η μη συμμετοχή του Υπερταμείου διευκολύνει την είσοδο νέων ιδιωτών επενδυτών, ενισχύει τη διασπορά της μετοχής (free float) και ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις του Εποπτικού Πλαισίου για τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής. Ταυτόχρονα, διαμορφώνεται ένα νέο, ποιοτικό μετοχολόγιο: η ΑΜΚ προσελκύει ποιοτικούς θεσμικούς επενδυτές — εγχώριους και διεθνείς — με υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι ενισχύουν τόσο την αξιοπιστία όσο και τη σταθερότητα του μετοχικού σχήματος. Παράλληλα η διεθνοποίηση της τράπεζας και η γεωγραφική διασπορά του κινδύνου — με τη διείσδυση σε νέες αγορές όπως η Μάλτα — καθιστούν την CrediaBank ένα επενδυτικό σχήμα ευρωπαϊκής εμβέλειας, που εποπτεύεται πλέον σε συστημικό επίπεδο από τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό (SSM).

Με το ποσοστό που διατηρεί το Υπερταμείο θα έχει συμμετοχή στον πέμπτο συστημικό πόλο που δημιουργείται στην αγορά και βελτιώνει τη συνολική οικονομική του θέση στην τράπεζα με προοπτική να αποφέρει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο μέλλον.

Παράλληλα, έχει αναλάβει δέσμευση μη διάθεσης μετοχών για περίοδο εξαμήνου από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, επιβεβαιώνοντας με πράξεις την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική πορεία της τράπεζας.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 10:37
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΣΠΑ: Ενδιάμεση αναθεώρηση και ανακατεύθυνση πόρων ύψους €2,13 δισ.
Οικονομία

ΕΣΠΑ: Ενδιάμεση αναθεώρηση και ανακατεύθυνση πόρων ύψους €2,13 δισ.

Έντεκα αστέρια Michelin και τρία Green Stars συναντώνται στην Κρήτη
Magazino

Έντεκα αστέρια Michelin και τρία Green Stars συναντώνται στην Κρήτη

Πλαστικά Θράκης: Εξαγορά της BHA Holdings και επέκταση σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Επιχειρήσεις

Πλαστικά Θράκης: Εξαγορά της BHA Holdings και επέκταση σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δούρος: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.
Ανακοινώσεις

Δούρος: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αναλύσεις

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

CrediaBank: Στο Χρηματιστήριο από τις 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση 583.280 νέων μετοχών
Ανακοινώσεις

CrediaBank: Στο Χρηματιστήριο από τις 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση 583.280 νέων μετοχών

Υπερταμείο: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Υπερταμείο: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ