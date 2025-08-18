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Χρηματιστήριο Αθηνών: Σπάει το 9ήμερο ανοδικό σερί
Σχόλια Αγοράς
12:18 - 18 Αυγ 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σπάει το 9ήμερο ανοδικό σερί

Reporter.gr Newsroom
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Η επιστροφή από την αργία του 15Αύγουστου συνοδεύεται με profit taking στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο ΓΔ άνοιξε με πτώση που συνεχίζεται και λίγο μετά τις 12.00 υποχωρεί κατά -1% και διαπραγματεύεται στις 2.102,78 μονάδες.

Οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής διόρθωσης, με εξαίρεση την CrediaBank, που κάνει ράλι καθώς ανακοίνωσε την εξαγορά της HSBC Μάλτας.

Επιφυλακτικά έχουν ξεκινήσει οι συνεδριάσεις σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς όλοι αναμένουν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ για το ουκρανικό.

Η αναλυτική εικόνα της αγοράς και οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 12:25
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