Χρηματιστήριο: Διαφοροποίηση μεταξύ μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης - Τα εσωτερικά μέτωπα διαμορφώνουν την τάση

Δεν ευοδώθηκε τουλάχιστον σε πρώτη φάση η απόπειρα διάσπασης των 2070 μονάδων στο ΧΑ (υψηλό 2069) με σταδιακή υποχώρηση του ενδιαφέροντος και κλείσιμο της αγοράς οριακά υψηλότερα στις 2057 (+0,04%) με τον τζίρο σταθεροποιημένο στα 194 εκ.

ΤΙΤΑΝ +3,9% και ΒΙΟ +3,3% τράβηξαν τον δείκτη με σημαντικές βοήθειες από ΟΠΑΠ +2,7% , CENER +2.8% αλλά και από ΕΥΡΩΒ +1,4%.

Αντίθετη πορεία – σε βαθμό προβληματισμού εφόσον πλησιάζει το bear market level των 38,40 – από την ΕΕΕ -2,16%, υποχώρηση και για ΟΤΕ -1,6% και ΔΕΗ -1,1%.

Σημαντικό στοιχείο της χθεσινής συνεδρίασης η τεράστια διαφοροποίηση μεταξύ μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης με τον FTSE +0.08% και τον FTSEM -0.96%, με τις διαφορές στους δείκτες σε ετήσια βάση πραγματικά να προκαλούν. Αναλυτικά από 1.1.25 ισχύει το Χ2 , δηλαδή όσο χαμηλότερη η κεφαλαιοποίηση (ή ο δείκτης) τόσο μεγαλύτερη η υποαπόδοση με τον FTSEM στο +22% , τον FTSE στο +45% και τον ΔΤΡ +82% .

Με το κλίμα στις διεθνείς αγορές να παραμένει θετικό (ιστορικά υψηλά στις ΗΠΑ, κοντά στα πρόσφατα υψηλά ο Dax) τα εσωτερικά μέτωπα είναι αυτά που διαμορφώνουν την τάση, με την ολοκλήρωση αποτελεσμάτων εξαμήνου να έχει δώσει σαφές δείγμα γραφής για τις εισηγμένες (ανθεκτικότητα κερδών, πιέσεις στα margins) και τις επιχειρηματικές κινήσεις να παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις.

Η Cenergy έχοντας μια εξαιρετική πορεία τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να ανακοινώνει νέες σημαντικές συμφωνίες για παραγγελίες (παράδοση 2027) αυτή την φορά στην Βρετανία, ενώ και η ΙΝΛΟΤ ολοκληρώνει σήμερα την μεγάλη ΑΜΚ ύψους 400 εκ. με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για σημαντική υπερκάλυψη της προσφοράς (>3χ) με την τιμή να οριοθετείτε στα επίπεδα των 1,07-1,12 ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο και η εταιρία πληροφορικής ΠΡΟΦ ανακοίνωσε ότι είναι σε προχωρημένες επαφές για την εξαγορά του 80% της εταιρίας Algosystems ,ενώ εδώ και αρκετές μέρες υπάρχουν δημοσιεύσεις για κινητικότητα και στον τραπεζικό κλάδο.

Τεχνικά σημεία ημέρας το 2052 σαν στήριξη και το 2065 ως αντίσταση.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης