Χρηματιστήρια: Δύο σημαντικές ειδήσεις επηρεάζουν το ταμπλό - Διακύβευμα οι 2.000 μονάδες

Αρνητική εξέλιξη το κλείσιμο του ΓΔ σε επίπεδα χαμηλότερα των 2000 μονάδων (ΓΔ 1998 -0,8%) με την αγορά να επηρεάζεται σαφώς από τις αναδιαρθρώσεις του Msci με την έξοδο της Metlen -5.8% από τον δείκτη Greece Standard και την είσοδο των ΒΙΟ +5,1% και Cener +3.2% στον δείκτη Greece small cap.

O δεύτερος παράγοντας που έπαιξε και χθες τον ρόλο του στη διαμόρφωση των τιμών ήταν τα αποτελέσματα ενεαμήνου όπου σε κάποιες περιπτώσεις οι επενδυτές τιμώρησαν τις εισηγμένες (ενδεικτικά ΕΤΕ -4,4% εξαιτίας μειωμένων μεγεθών και κερδοφορίας) και σε κάποιες τις επιβράβευσαν όπως στην περίπτωση της ΤΙΤΑΝ +3,7% με την μετοχή να διαπραγματεύεται σε υψηλά τριμήνου και την διοίκηση μέσω του cc να εκπέμπει ακόμα πιο αισιόδοξο τόνο μέσω των διαφόρων επενδυτικών κινήσεων του ομίλου (Μ&Α).

Αντίστοιχα αναμένουμε την αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα της ΑΛΦΑ που ανακοίνωσε κέρδη 704 εκ. αλλά με μικτή εικόνα σε επιμέρους τομείς εσόδων ενώ οριστικοποίησε και την διανομή προμερίσματος μέσα στον Δεκέμβριο ύψους 0,048 ευρώ/μετοχή.

Σε ότι αφορά στην Metlen χθες είχε και την παρουσίαση για τον μεγάλο εταιρικό μετασχηματισμό με πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις , με τον όμιλο να δείχνει καλύτερα τοποθετημένος στο μέλλον και με νέο Group CEO τον Χρήστο Γαβαλά ένα εξαιρετικό manager και άνθρωπο, με προϋπηρεσία στον χρηματοοικονομικό τομέα και πλήρη γνώση του αντικειμένου.

Ο Ευ. Μυτιληναίος παραμένει στην ηγεσία του ομίλου ως πρόεδρος ενώ στο χθεσινό θέμα με την αναδιάρθρωση του Msci θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με βάση τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs οι εκροές από την Αθήνα θα ανέλθουν περίπου στα 240 εκ. (5,5 εκ. μετοχές) ενώ με βάση αρχικές εκτιμήσεις η είσοδος στον αντίστοιχο UK small cap θα φέρει – ετεροχρονισμένα - 150 εκ. σε εισροές (3,5 εκ. μετοχές) με το ισοζύγιο αρνητικό μεν αλλά όχι τέτοιο που να δικαιολογεί το χθεσινό ξεφόρτωμα.

Δύο οι σημαντικές ειδήσεις που λογικά θα επηρεάσουν σήμερα το ΧΑ, η πρώτη με θετικό αντίκτυπο αφορά στις μεγάλες και πολυεπίπεδες συμφωνίες της Ελληνικής Κυβέρνησης με την αντίστοιχη των ΗΠΑ που καθιστούν την χώρα βασικό παίχτη στην Αν. Μεσόγειο ενώ από την άλλη μεριά αρνητικό πρόσημο στην σημερινή συνεδρίαση θα έχει η μεγάλη χθεσινή υποχώρηση των δεικτών παγκοσμίως με απώλειες άνω του -1%.

Η τεχνική εικόνα του ΓΔ δεν είναι ενθαρρυντική για τους long με το κρίσιμο επίπεδο να παραμένει στις 2020 μονάδες κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με συνδυασμό κινήσεων δεικτοβαρών εισηγμένων.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης