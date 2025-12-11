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XA: Ράλι για Metlen και ΑΔΜΗΕ, νέα ρεκόρ για Titan, Motor Oil και ElvalHalcor
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17:52 - 11 Δεκ 2025

XA: Ράλι για Metlen και ΑΔΜΗΕ, νέα ρεκόρ για Titan, Motor Oil και ElvalHalcor

Reporter.gr Newsroom
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Η συνεδρίαση της Πέμπτης (11/12) στο ΧΑ κινήθηκε σε σχετικά μικρό εύρος διακύμανσης  και τελικό κλείσιμο κοντά στα υψηλά ημέρας στις 2105 μονάδες +0,82%.

Κινητήριος δύναμη για άλλη μια συνεδρίαση ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ με την ΕΛΧΑ +4% και την CENER +0,25% σε νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά με την βοήθεια της ΕΕΕ +0,4% αλλά και το pampering από Morgan Stanley & BofA για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +1,3%) με σύσταση overweight και υψηλότερες τιμές στόχους.

Συνέχεια στην ανοδική κίνηση από ΜΟΗ +2% που είναι γνωστό ότι επιβραβεύεται (όπως και τα ΕΛΠΕ) από τα υψηλότατα περιθώρια διύλισης, ΤΙΤΑΝ +2,2% μετά και την ανακοίνωση για εξαγορά της τουρκικής Tracim Cement έναντι 190 εκ. $, που θα προσθέσει έσοδα της τάξης των 140 εκ. $ κα ebitd μεγαλύτερα από 50 εκ. $ ετησίως.

Αξιόλογη προσπάθεια και από την Metlen +2,1% στην απόπειρα ανοδικής διαφυγής από τα χαμηλά τετραμήνου, έχοντας πάντα την συμπαράσταση του προέδρου και βασικού μετόχου Ευ. Μυτιληναίου που συνεχίζει τις αγορές μετοχών στα χαμηλά αλλά και τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για πιθανή συμμετοχή της μετοχής στον δείκτη Stoxx 600.

Σε ό,τι αφορά στις καθοδικές μετοχές τις μεγαλύτερες απώλειες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση είχαν η ΒΙΟ -1,2%, ΟΠΑΠ -0,3%, ΔΕΗ -0,7% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0,5% ενώ στην χαμηλότερη η ΑΛΜΥ -0,6%, ΠΡΟΦ -1,4% και ΙΝΛΟΤ -1,1%.

Τα τελευταία αποτελέσματα ενεαμήνου παρουσιάζουν μεικτή εικόνα, με τον ΑΔΜΗΕ +3,8% να ανακοινώνει μεν μειωμένα μεγέθη (έσοδα -3,3%, ebitda -6,8% και κέρδη -9%) αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στο 2025 υπήρξε σημαντική υποανάκτηση (έως και 60 εκ.) κάτι που οδηγεί λογικά σε υπεραπόδοση την επόμενη χρονιά (2026) – χρονιά ΑΜΚ κατά πάσα πιθανότητα για τον διαχειριστή του συστήματος .

Στην περίπτωση του ΑΒΑΞ +0,4% - υψηλό έτους - τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά εντυπωσιακά με τα έσοδα στα 682 εκ. +45%, τα ebitda στα 95 εκ. +37% , εκτόξευση κερδών στα 42 εκ. και το ανεκτέλεστο στα 2,5 δις.

Σε ότι αφορά στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM +0.36% η νέα υποαπόδοση οφείλεται εξ ολοκλήρου στην ΙΝΛΟΤ και στην μεγάλη στάθμιση λόγω κεφαλαιοποίησης (1,9 δις) στον δείκτη, ενώ ο κλάδος πληροφορικής βρέθηκε συνολικά στο κόκκινο (ΚΟΥΑΛ, REALCONS, QLCO κα) μετά την χθεσινή άνοδο.

Οι τζίροι το τελευταίο διάστημα έχουν περιοριστεί (σήμερα 193 εκ. / μέσο όρο έτους 220 εκ.) εφόσον μεγάλο κομμάτι των ξένων χαρτοφυλακίων έχουν ήδη κλείσει τα βιβλία τους και με την συμμετοχή που έχουν στον τζίρο (69%) η απουσία τους είναι πασιφανής ιδιαίτερα σε μετοχές blue chips.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Πέντε πράγματα που μάθαμε για το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2025 ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 17:57
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