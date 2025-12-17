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Χρηματιστήριο: Ζεστός ο κλάδος πληροφορικής λίγο πριν μπει το 2026 - Ποιες μετοχές καταγράφουν νέα υψηλά
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10:33 - 17 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Ζεστός ο κλάδος πληροφορικής λίγο πριν μπει το 2026 - Ποιες μετοχές καταγράφουν νέα υψηλά

Reporter.gr Newsroom
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Έντονα πτωτική η χθεσινή συνεδρίαση στο ΧΑ, με τον ΓΔ να κλείνει στις 2086 μονάδες -1% κυρίως υπό το βάρος της αντίστροφης πορείας της ΕΥΡΩΒ -4,4% που εκτόξευσε και τον τζίρο των συναλλαγών στα 445 εκ. εκ των οποίων τα 195 εκ. αφορούσαν σε πακέτα στην τράπεζα.

Επιμένουν οι αγοραστές στον όμιλο Viochalco με την ΕΛΧΑ +2,6% και την ΒΙΟ +2% σε νέα υψηλά έτους με πληροφορίες να κάνουν λόγο για μελλοντικό placement σε εταιρίες του ομίλου. Νέα υψηλά και για τη ΔΕΗ στα 18 ευρώ, τον ΤΙΤΑΝ στα 47 ευρώ, αλλά και για σειρά εισηγμένων στον κλάδο πληροφορικής (ΠΡΟΦ, ΠΕΡΦ) που δείχνει πολύ ζεστός λίγο πριν μπει το 2026.

Θετική εξέλιξη η χθεσινοβραδινή απόφαση της Allwyn για απάλειψη του όρου της συγχώνευσης με τον ΟΠΑΠ που έκανε λόγο για επιπλέον προνομιούχες μετοχές στον βασικό μέτοχο που θα οδηγούσαν τα δικαιώματα ψήφου στο 85% (αντί 75,1% που θα έχει με βάση την ανταλλαγή), όρος που είχε οδηγήσει σε σημαντική αντίδραση από θεσμικούς και αναλυτές στην 1η συνάντηση που έγινε με την διοίκηση του ομίλου μετά την αναγγελία της συγχώνευσης.

Όπως αναμενόταν υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2026 από την Βουλή με 159 ναι και βασικές εκτιμήσεις +2,4% ανάπτυξη και νέα μέτρα στήριξης συνολικού ποσού 1,7 δις.

Εκτός διαπραγμάτευσης από σήμερα η ΠΕΙΡ για ένα τριήμερο, αύριο τα αποτελέσματα ενεαμήνου της ΛΑΜΔΑ.

Ελαφρώς ανοδικά το άνοιγμα στην Ευρώπη κυρίως εξαιτίας των κλάδων ενέργειας και μετάλλων, πολλά και σημαντικά τα στοιχεία που αναμένουμε στις ΗΠΑ τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο (πληθωρισμός) όσο και σε εταιρικό (αποτελέσματα Micron κα).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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