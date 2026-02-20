Χρηματιστήριο: Μεγάλη νευρικότητα με 5 στις 10 συνεδριάσεις με απώλειες άνω του 1%

Οι γεωπολιτικές ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησαν τους πωλητές και στο ελληνικό χρηματιστήριο με συνέπεια την εκ νέου πτώση του ΓΔ κατά -2,22% στις 2275 μονάδες, οριακά υψηλότερα από την μηνιαία στήριξη.

Σημείο προβληματισμού αποτελεί ασφαλώς το γεγονός ότι αυτή ήταν η 5η συνεδρίαση στις τελευταίες 10 με τον ΓΔ να υποχωρεί περισσότερο από -1% κάτι που υποδηλώνει μεγάλη νευρικότητα στην αγορά με την προσφορά να αυξάνεται στις αρνητικές ειδήσεις.

Θετικό στοιχείο της πτώσης η αποκλιμάκωση του τζίρου (245 εκ. σε σχέση με τα 390 εκ. μέσο όρο το 2026) και αρνητικό η αγελαία – για άλλη μια συνεδρίαση – συμπεριφορά των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης με 24 στις 25 καθοδικές.

Το γύρισμα του τραπεζικού δείκτη κρίνεται ως φυσιολογικό εφόσον είναι και ο κλάδος που συνεχίζει να καταγράφει τις υψηλότερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου (ΔΤΡ +13,9%), ενώ καθοριστική θα είναι η επόμενη εβδομάδα που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα έτους για όλες τις συστημικές τράπεζες.

Στην περίπτωση της CREDIA η οποία δεν συμμετέχει στο τελευταίο σκέλος του τραπεζικού ράλι (-17% από 1.1.26) είχαμε την ανακοίνωση για ΕΓΣ στις 16/3 σχετικά με την απόφαση για ΑΜΚ έως 300 εκ. ευρώ με πιθανή παραίτηση των παλαιών μετόχων σε μια διττή προσπάθεια αρχικά να τονωθούν τα κεφάλαια και ταυτόχρονα να αυξηθεί το free float.

Η ΔΕΗ από την πλευρά της που επίσης δεν βιώνει και τον καλύτερο μήνα χρηματιστηριακά (-8,5% τον Φεβρουάριο) φαίνεται να βρίσκεται σε επαφές με τους λεγόμενους Hyperscalers για την ανάπτυξη mega datacenter στην Κοζάνη, σχέδιο που έχει επικοινωνηθεί μεν δεν υπάρχει όμως μέσα στο 5ετές business plan της εταιρείας, ενώ για το συγκεκριμένο project υπάρχουν και συζητήσεις μεταξύ του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στην Ινδία με τον Πρόεδρο Μόντι κάτι που θα μπορούσε να επισπεύσει τις διαδικασίες τελικής απόφασης.

Να σημειώσουμε ότι η Axia-Alpha Finance σε έκθεσή της αναφέρει ότι οι ανησυχίες που έχουν προκύψει σε ευρωπαϊκές εταιρίες εξαιτίας αποφάσεων της Ιταλικής κυβέρνησης κρίνονται υπερβολικές και κρατάει την σύσταση αγοράς αλλά και την τιμή στόχο (25,40 ευρώ).

Τέλος σχετικά εύκολα υπερκαλύφτηκε η έκδοση νέου 7ετούς Ομολόγου από την Capital Clean Energy με τα στοιχεία να ανακοινώνονται αργότερα σήμερα.

Η τεχνική εικόνα στο ΧΑ έχει διαταραχτεί βραχυπρόθεσμα και η πορεία του θα κριθεί από την δυνατότητα διακράτησης των επιπέδων των 2270 μονάδων με τις μεγάλες διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα να μην βοηθούν στην διατήρηση θετικού επενδυτικού κλίματος (εύρος διακύμανσης 2250-2330).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης