Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία

Με πολλαπλές αναγνώσεις μας άφησε η προηγούμενη εβδομάδα, με την πορεία του Euronext Athens να καταλήγει σε απώλειες του ΓΔ -1,5% εξαιτίας του sell off της Παρασκευής αλλά και της γενικότερης υποχώρησης του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ -3,5%).

Μέσα βέβαια σε αυτή την αρνητική συγκυρία υπήρξαν για ακόμα μια εβδομάδα τίτλοι που εντυπωσίασαν θετικά με κυριότερους την ΕΛΧΑ με απόδοση εβδομάδας στο +18,4% και την OPTIMA +11,7% κόντρα στο κλίμα υποχώρησης των τραπεζικών τίτλων.

Από κοντά με εξαιρετικές αποδόσεις η ΒΙΟ +6,3% με τον όμιλο συνολικά να συνεχίζει την ανατιμολόγηση του τελευταίου εξαμήνου, αλλά και η METLEN +6.2% σε υψηλά τριμήνου χωρίς μάλιστα να διαφαίνεται ότι η συγκεκριμένη κίνηση οφείλεται σε short covering τουλάχιστον με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία που δείχνουν ότι οι short επιμένουν με ποσοστά >5,9%. Σε επίπεδο επιχειρηματικών ειδήσεων πάντως η ένταξη της επένδυσης παραγωγής γαλλίου ύψους 340 εκ. για την εισηγμένη στις λεγόμενες εθνικές στρατηγικές επενδύσεις είναι σίγουρα θετική εξέλιξη εφόσον θα έχει συνολικά οφέλη άνω των 115 εκ. από φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις.

Ένα ακόμα σημείο αξιολόγησης των κινήσεων της προηγούμενης εβδομάδας ήταν η σαφής υπεροχή της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έναντι της υψηλής με τον FTSEM +0.8% vs FTSE -1.6%, κάτι που οφείλεται εν μέρει στα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοινώθηκαν αλλά και σε επιχειρηματικές εξελίξεις με θετικό αποτύπωμα με πλέον σημαίνοντες α. το ξεπάγωμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου (GSI) με την στήριξη της ΕΕ για τον ΑΔΜΗΕ, β. την προαιρετική ΔΠ για την ACAG στα 10 ευρώ/μετοχή και γ. την νέα επιστροφή κεφαλαίου για την ΙΝΤΕΚ ύψους 0,70 ευρώ/μετοχή.

Συνεχίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα τα τριμηνιαία αποτελέσματα και από εταιρείες του FTSE με την ΔΕΗ – που βρίσκεται στο επίκεντρο για πολλούς λόγους – να παρουσιάζει ιστορικά επίπεδα κερδοφορίας τόσο σε ebitda (687 εκ.) όσο και τελικής γραμμής στα 204 εκ., η Helleniq Energy (ΕΛΠΕ) παρόμοιες πωλήσεις με πέρυσι στα 2,7 δισ. αλλά μεγάλη βελτίωση κερδοφορίας λόγω των επιπέδων ρεκόρ στα περιθώρια διύλισης με τα προσαρμοσμένα ebitda στα 293 εκ. +63%, ενώ και η OPTIMA ανακοίνωσε βελτίωση σε όλες τις γραμμές με τα έσοδα +23% και τα κέρδη +22% στα 47,5 εκ. Μέσα στην εβδομάδα έχουμε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από σημαντικές εταιρίες όπως ΔΑΑ, ΦΡΛΚ, ΑΡΑΙΓ, ΕΛΧΑ, ΚΟΥΕΣ, ΑΛΦΑ.

Το Εuronext Αthens έχει μπει εδώ και καιρό στον αστερισμό των ΑΜΚ, με την ΤΡΑΣΤΟΡ να ολοκληρώνει επιτυχώς την δική της ύψους 150 εκατ. ευρώ με σοβαρή ζήτηση πάνω από 1.5x και τελική τιμή στο 1 ευρώ, ενώ και ο διαχειριστής ΑΔΜΗΕ εκκίνησε επισήμως την διαδικασία ύψους 1 δισ. η οποία κατά 510 εκ. αφορά την εισηγμένη holding.

Σε κάθε περίπτωση πάντως τόσο η προηγούμενη όσο κυρίως η τρέχουσα εβδομάδα ανήκει δικαιωματικά στην ΔΕΗ με την δική της ΑΜΚ ύψους 4 δις (τουλάχιστον) με την ΕΓΣ να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης με 97% ομοφωνία και όλες τις συγκλίνουσες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τεράστιο ενδιαφέρον τόσο από ξένους θεσμικούς όσο και από εγχώριους επενδυτές με την διαδικασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη και την τελική τιμή να πιθανολογείται – θα οριστεί με την μέθοδο του book building – ότι θα κινηθεί μεταξύ 18-19 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στην αναθεώρηση του σημαντικού δείκτη MSCI για το ελληνικό στοιχείο, είχαμε την είσοδο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ στον standard και της CREDIA στον small cap, αλλαγές που περισσότερο βοήθησαν την τραπεζική μετοχή παρά την κατασκευαστική, ενώ στο τέλος της εβδομάδας θα υπάρξουν και οι αντίστοιχες ανακοινώσεις από τον δείκτη FTSE.

Θετική αύρα και αναβαθμίσεις

Με θετική αύρα θα εκκινήσει η αγορά με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπ. Οικονομικών σχετικά με το πρωτογενές πλεόνασμα του 1ου τετραμήνου που ξεπέρασε τα 5,1 δις υψηλότερα δηλαδή και από τον στόχο και από τα αντίστοιχα του 2025 όπως και το καθαρό αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού που έφτασε στα 1,87 δισ.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις ιδιαίτερα στην ΜΑ εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία των αγορών, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι σχεδόν όλοι οι οίκοι διεθνείς και εγχώριοι εξακολουθούν να αναβαθμίζουν πολλές ελληνικές μετοχές, με τις τελευταίες εκθέσεις να προέρχονται από την Wood για τις ελληνικές τράπεζες, την Jefferies για την ΕΥΡΩΒ, την Eurobank Equities για την ΔΕΗ, την Pantelakis Sec. για την ΔΕΗ και την Euroxx για τις ΟΤΕ & CREDIA.

Σε τεχνικό επίπεδο η απόπειρα διάσπασης της ετήσιας αντίστασης (2330 μονάδες) δεν στέφθηκε από επιτυχία, αλλά η αγορά δείχνει ότι θα επιχειρήσει εκ νέου να δοκιμάσει τα κρίσιμα αυτά όρια, ενώ παράλληλα ως σημαντική μηνιαία στήριξη βρίσκουμε την περιοχή 2195-2200.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

