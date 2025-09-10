ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άνοδος για τις ευρωπαϊκές αγορές - Η μετοχή της Inditex εκτινάσσεται κατά 7% χάρη στις πωλήσεις
Χρηματιστήρια
11:09 - 10 Σεπ 2025

Άνοδος για τις ευρωπαϊκές αγορές - Η μετοχή της Inditex εκτινάσσεται κατά 7% χάρη στις πωλήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν ανοδικά την Τετάρτη 10/9, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία στοιχεία για το εμπόριο, τα εταιρικά αποτελέσματα και τον πληθωρισμό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,4% στις 554,51 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα, με τους περισσότερους κλάδους και όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 0,61% στις 23.877,69 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,28% στις 9.268,34 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,90% στις 7.818,84 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 0,38% και διαμορφώνεται στις 42.172,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει άνοδο κατά 0,96% στις 15.167,04 μονάδες,ενώ ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,31% και διαμορφώνεται στις 7.663,03 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μετοχή της Inditex (ιδιοκτήτρια της Zara), η οποία καταγράφει άνοδο 6,7% το πρωί της Τετάρτης, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εξαμήνου. Παρότι οι πωλήσεις του β΄ τριμήνου ήταν χαμηλότερες των εκτιμήσεων, η Inditex δήλωσε ότι οι νέες συλλογές Φθινόπωρο/Χειμώνας είχαν «πολύ θετική ανταπόκριση» από τους καταναλωτές, με τις πωλήσεις σε σταθερές ισοτιμίες, μεταξύ 1ης Αυγούστου και 7ης Σεπτεμβρίου, να σημειώνουν άνοδο 9% σε ετήσια βάση.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες τους μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, οι στρατηγικοί αναλυτές της Citi τόνισαν ότι η έκθεση της Inditex δείχνει «ουσιαστική επιτάχυνση στις τρέχουσες επιδόσεις». Όπως σημείωσαν: «Η δυναμική έχει βελτιωθεί σημαντικά στις πρώτες πέντε εβδομάδες του γ΄ τριμήνου».

Παράλληλα, η μετοχή της δανέζικης φαρμακευτικής Novo Nordisk ενισχύθηκε κατά 2,5% στις πρωινές συναλλαγές, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε την περικοπή περίπου 9.000 θέσεων εργασίας.

Οι ευρωπαϊκές αγορές εστιάζουν επίσης σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου από τις χώρες αυτές. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά εγκυμονεί κινδύνους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση των παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων.

Ο πληθωρισμός βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο. Τα παγκόσμια χρηματιστήρια παρακολουθούν τα νεότερα στοιχεία από την Κίνα, τα οποία ανακοινώθηκαν τα ξημερώματα, ενώ αντίστοιχα στοιχεία από τις ΗΠΑ αναμένονται αργότερα την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Στις ΗΠΑ, τα futures του S&P 500 κινήθηκαν ελαφρά ανοδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές επικεντρώνονται στην ανακοίνωση του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI). Η έκθεση αυτή έρχεται πριν από την πιο κρίσιμη ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), που θα δημοσιευθεί την Πέμπτη.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι τα στοιχεία θα δείξουν μηνιαίες αυξήσεις 0,3%, τόσο στον γενικό δείκτη όσο και στον δομικό πληθωρισμό. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, ο ετήσιος ρυθμός του γενικού δείκτη CPI θα φτάσει στο 2,9%, ενώ ο δομικός δείκτης αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητος στο 3,1%.

Εφόσον τα στοιχεία κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα, αναμένεται η Fed να προχωρήσει σε μια ακόμη μείωση επιτοκίων στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα.

Στην Ασία-Ειρηνικό, οι αγορές κινήθηκαν επίσης ανοδικά τη νύχτα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Κίνας τον Αύγουστο. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας, οι τιμές καταναλωτή υποχώρησαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι εκτιμήσεων για μικρότερη πτώση 0,2%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κέρκυρα: Μεταξύ των 10 καλύτερων λιμένων κρουαζιέρας της Ευρώπης
Ναυτιλία

Κέρκυρα: Μεταξύ των 10 καλύτερων λιμένων κρουαζιέρας της Ευρώπης

Politico: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε «πρόεδρος» της Ευρώπης
Ειδήσεις

Politico: Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε «πρόεδρος» της Ευρώπης

Κρίμα για τη Γαλλία
Το σκίτσο του ΚΥΡ

Κρίμα για τη Γαλλία

Υπ. Εργασίας: Αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες και στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές
Πολιτική

Υπ. Εργασίας: Αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες και στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές
Χρηματιστήρια

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Ευρωαγορές: Υποχώρηση των χρηματιστηρίων με αιχμή την τεχνολογία και τα chips
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Υποχώρηση των χρηματιστηρίων με αιχμή την τεχνολογία και τα chips

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.
Ανακοινώσεις

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων – 1.400 νεκροί, 55.000 αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:59

Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:10

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:59

Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ