ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Άνοδος με ώθηση από την επένδυση-μαμούθ της Nvidia και την αισιοδοξία για την παγκόσμια ανάπτυξη
Χρηματιστήρια
19:50 - 23 Σεπ 2025

Ευρωαγορές: Άνοδος με ώθηση από την επένδυση-μαμούθ της Nvidia και την αισιοδοξία για την παγκόσμια ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με άνοδο την Τρίτη, επηρεασμένες θετικά από το ράλι της Wall Street, το οποίο πυροδοτήθηκε από την ανακοίνωση της Nvidia για επένδυση-μαμούθ έως 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου και ενισχύοντας τα ευρωπαϊκά chip stocks.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε στο τέλος της συνεδρίασης άνοδο 0,4%, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Στα επιμέρους, ο γαλλικός CAC έκλεισε στις 7.872,02 με άνοδο 0,54%, ο βρετανικός FTSE στις 9.223,32 με οριακές απώλειες 0,04% και ο γερμανικός DAX στις 23.630,60 με 0,44% άνοδο.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ τερμάτισε στις 42.477,76 με άνοδο 0,13% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ στις 15.169 με κέρδη 0,57%.

Τη Δευτέρα (22/9), ο κολοσσός των ημιαγωγών Nvidia ανακοίνωσε σχέδια για επένδυση έως και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, με τον CEO της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, να χαρακτηρίζει τη συνεργασία «ένα γιγαντιαίο πρότζεκτ».

Η είδηση προκάλεσε άνοδο στη Wall Street, με τη μετοχή της Nvidia να ενισχύεται κατά 3,9% και τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να κλείνουν σε νέα ιστορικά υψηλά.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές τεχνολογίας ακολούθησαν την ανοδική πορεία την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις εξελίξεις. Η Be Semiconductor έκλεισε με άνοδο 3,3%, η Infineon σημείωσε άνοδο 2,4%, ενώ η STMicro κέρδισε 2,7%.

Η εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού ASML περιόρισε τις αρχικές απώλειες και ενισχύθηκε κατά 1,1%.

Αντιθέτως, η ASMI, εταιρεία εξοπλισμού για την ημιαγωγική βιομηχανία, υποχώρησε κατά 0,1% μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιμήσεών της για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σε άλλα νέα, η μετοχή της εταιρείας ανάπτυξης αιολικών πάρκων Orsted ενισχύθηκε κατά 3,9% αφού Αμερικανός δικαστής αποφάσισε ότι η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες σε πρότζεκτ στη Νέα Αγγλία, το οποίο είχε σταματήσει από την κυβέρνηση Τραμπ.

Orsted: Η μετοχή σκαρφάλωσε 7% μετά την ανατροπή του «μπλόκου» από τον Τραμπ

Η βρετανική εταιρεία ειδών βελτίωσης κατοικίας Kingfisher σημείωσε άλμα 14,6%, ξεπερνώντας όλες τις υπόλοιπες μετοχές στον Stoxx 600, αφού η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της χάρη στην αυξημένη εγχώρια ζήτηση.

Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε περαιτέρω την Τρίτη, καθώς ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια και αμερικανική οικονομική ανάπτυξη το 2025.

Οι επενδυτές παγκοσμίως παρακολουθούν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις Κίνας – ΗΠΑ. Σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο την Τρίτη, ο Αμερικανός πρέσβης στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντιού, δήλωσε ότι μια συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026 παρά προς το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα πράσινα οι Ευρωαγορές – Οριακά κέρδη για τον Stoxx 600
Χρηματιστήρια

Στα πράσινα οι Ευρωαγορές – Οριακά κέρδη για τον Stoxx 600

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία
Χρηματιστήρια

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ

Το ΧΑ αναζητά αντίδραση με φόντο το ράλι πετρελαίου
Αναλύσεις

Το ΧΑ αναζητά αντίδραση με φόντο το ράλι πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ