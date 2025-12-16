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Πιέσεις στις ευρωαγορές: Στο επίκεντρο το Ουκρανικό και αποφάσεις κεντρικών τραπεζών
Χρηματιστήρια
11:25 - 16 Δεκ 2025

Πιέσεις στις ευρωαγορές: Στο επίκεντρο το Ουκρανικό και αποφάσεις κεντρικών τραπεζών

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές παρουσιάζουν μεικτά αποτελέσματα την Τρίτη (16/12), αντιστρέφοντας τα κέρδη που σημειώθηκαν στις αρχές της εβδομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει αυτή τη στιγμή αμετάβλητος στις 582.17 μονάδες, με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,41% στις 24,159.94 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE σημειώνει μικρή πτώση 0,09% στις 9,742.75 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γαλλικός CAC ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,16% στις 8,138.06 μονάδες.

Διαφορετική είναι η εικόνα που επικρατεί στους περιφερειακούς δείκτες, οι οποίοι παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις. Ο ισπανικός IBEX καταγράφει μικρή άνοδο 0,16% στις 17,070.87 μονάδες. Ο ιταλικός MIB σημειώνει επίσης κέρδη 0,45% στις 44,317.50 μονάδες, ενώ και ο πορτογαλικός PSI ενισχύεται κατά 0,67% στις 8,129.34 μονάδες.

Στο επίκεντρο παραμένουν οι εξελίξεις στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για ένταξη στο ΝΑΤΟ προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι έπειτα από «μακρές και πολύ καλές συνομιλίες» με Ευρωπαίους ηγέτες, οι διαπραγματευτές βρίσκονται «πιο κοντά από ποτέ» στο να σταματήσουν τη σύγκρουση.

Στο πεδίο των μετοχών, ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense (Αεροδιαστημικής και Άμυνας) διαπραγματευόταν τελευταία με πτώση 1,5%, με τη σουηδική Saab να υποχωρεί κατά 4%. Οι γερμανικές Rheinmetall και Renk, με απώλειες 3,6% και 3,5% αντίστοιχα, συγκαταλέγονταν επίσης μεταξύ των μετοχών με τις μεγαλύτερες απώλειες στην Ευρώπη την Τρίτη.

Οι επενδυτές στην Ευρώπη προετοιμάζονται επίσης για μια γεμάτη εβδομάδα αποφάσεων από τις κεντρικές τράπεζες.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πραγματοποιεί την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του έτους την Πέμπτη και, παρότι αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2%, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα είναι πιθανό να αυξήσει εκ νέου τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη τον Δεκέμβριο, αφού είχε ήδη αναβαθμίσει την εκτίμησή της για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο 1,2% τον Σεπτέμβριο.

Η Τράπεζα της Αγγλίας, η Riksbank και η Norges Bank θα πραγματοποιήσουν επίσης τις τελευταίες τους αποφάσεις νομισματικής πολιτικής για το 2025 αυτή την εβδομάδα. Αν και η απόφαση θεωρείται οριακή, αναμένεται ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε ελαφρώς στο 5,1% κατά το τρίμηνο έως τον Οκτώβριο, καθώς οι επιχειρήσεις ανέμεναν τον κρίσιμο Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία από το τρίμηνο έως τον Ιανουάριο του 2021. Οι εκτιμήσεις της Τρίτης έδειξαν επίσης ότι ο αριθμός των μισθοδοτούμενων εργαζομένων μειώθηκε κατά 0,5%, ή κατά 149.000 άτομα, σε ετήσια βάση έως τον Οκτώβριο.

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) παρέμειναν αμετάβλητες μετά την ανακοίνωση των στοιχείων της αγοράς εργασίας, ενώ η βρετανική λίρα παρουσίασε μικρή μεταβολή έναντι τόσο του αμερικανικού δολαρίου όσο και του ευρώ.

Ο Σούρεν Θίρου, διευθυντής οικονομικών ερευνών στο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας, ανέφερε σε σημείωμά του μετά τη δημοσίευση των στοιχείων ότι αυτά καθιστούν «αναπόφευκτη» μια μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας.

«Ο ανησυχητικός ρυθμός με τον οποίο αποδυναμώνεται η αγορά εργασίας σημαίνει ότι μια μείωση επιτοκίων την Πέμπτη μοιάζει αναπόφευκτη, καθώς τα στοιχεία αυτά θα επιτείνουν αναμφίβολα τις ανησυχίες για τη δύναμη των οικονομικών συνθηκών», δήλωσε.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένονται επίσης την Τετάρτη (17/12) και ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Η αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων ηγετών θα δοκιμαστεί επίσης αυτή την εβδομάδα, καθώς θα συζητήσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη δανείου ύψους 210 δισ. ευρώ (246 δισ. δολάρια) προς το Κίεβο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα προθεσμιακά συμβόλαια μετοχών κινήθηκαν κοντά στα αμετάβλητα επίπεδα το βράδυ της Δευτέρας, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν τη δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση του Νοεμβρίου.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones προβλέπουν ότι οι μη αγροτικές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 50.000, σημαντικά λιγότερες από τις 119.000 θέσεις που προστέθηκαν τον Σεπτέμβριο. Εκτιμούν επίσης ότι το ποσοστό ανεργίας θα διαμορφωθεί στο 4,5%, έναντι 4,4% τον Σεπτέμβριο. Η έκθεση για τις λιανικές πωλήσεις του Οκτωβρίου αναμένεται επίσης να δημοσιευθεί.

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