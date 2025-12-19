Δάνειο ΕΕ στην Ουκρανία: Ικανοποίηση Ζελένσκι, ανακούφιση στη Μόσχα για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Την ικανοποίησή του για την έγκριση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία, με στόχο τη χρηματοδότηση της πολεμικής της προσπάθειας απέναντι στη Ρωσία, εξέφρασε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που και η Μόσχα υποδέχθηκε θετικά την απόφαση να μην αξιοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ ως ουσιαστική για τη χώρα του, υπογραμμίζοντας ότι «ενισχύει πραγματικά την ανθεκτικότητά μας» σε μια κρίσιμη συγκυρία του πολέμου. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της μακροπρόθεσμης οικονομικής ασφάλειας που προσφέρει η ευρωπαϊκή απόφαση.

«Είναι καθοριστικό το γεγονός ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν δεσμευμένα, ενώ η Ουκρανία εξασφάλισε εγγυήσεις χρηματοοικονομικής σταθερότητας για τα επόμενα χρόνια», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, παραπέμποντας στην αδυναμία των Ευρωπαίων να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση των ρωσικών αποθεμάτων.

I am grateful to all leaders of the European Union for the European Council’s decision on €90 billion in financial support for Ukraine in 2026–2027. This is significant support that truly strengthens our resilience. It is important that Russian assets remain immobilized and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025

Θετική αντίδραση από τη Μόσχα

Την ίδια στιγμή, από ρωσικής πλευράς, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας, Κίριλ Ντμίτριεφ, χαιρέτισε την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει σε δανεισμό αντί για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων.

Όπως δήλωσε, «επικράτησαν ο νόμος και η σωφροσύνη», σημειώνοντας ότι η απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών αποτρέπει, κατά την άποψή του, μια παράνομη πρακτική. Σε έντονο ύφος, ο Ντμίτριεφ έκανε λόγο για «βαρύ πλήγμα στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ», προσθέτοντας ότι «φωνές λογικής» μπλόκαραν την αξιοποίηση των ρωσικών αποθεμάτων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ρώσος αξιωματούχος επιτέθηκε προσωπικά στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του δανεισμού αποτρέπει μια απόφαση που, κατά τη Μόσχα, θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. «Μείζον ΠΛΗΓΜΑ στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ με επικεφαλής την αποτυχημένη Ούρσουλα – φωνές λογικής στην ΕΕ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ την ΠΑΡΑΝΟΜΗ χρήση ρωσικών αποθεμάτων για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντμίτριεφ στο X.