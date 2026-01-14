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Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στη Γροιλανδία
Χρηματιστήρια
10:30 - 14 Ιαν 2026

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετικό έδαφος άνοιξαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Τετάρτη (14/1), καθώς οι επενδυτές στην περιοχή επικεντρώνονται σε μια επικείμενη συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ, της Γροιλανδίας και της Δανίας για να συζητήσουν το μέλλον του αρκτικού νησιού.  

Λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο κατά 0,23% στις 611,86 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να κινούνται ανοδικά.

Πιο αναλυτικά, ο γαλλικός CAC διαπραγματεύεται στις 8.393,19 μονάδες με κέρδη 0,55%, ο βρετανικός FTSE «παίζει» στις 10.169,25 μονάδες με άνοδο 0,32% και ο γερμανικός DAX κινείται στις 25.454,72 μονάδες ενισχυόμενος κατά 0,11%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κινείται στις 45,673.50 μονάδες με κέρδη 0,33% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ στις 17,802.97 μονάδες με άνοδο 0,75%.

Στα γεωπολιτικά, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και αξιωματούχων της Γροιλανδίας και της Δανίας, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις επανειλημμένες κινήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την «απόκτηση» του ημιαυτόνομου δανικού εδάφους.

Στα εταιρικά νέα, ο πετρελαϊκός κολοσσός BP προειδοποίησε την Τετάρτη ότι αναμένει να καταγράψει απομειώσεις ύψους 4 έως 5 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι χρεώσεις αυτές σχετίζονται με τις μονάδες φυσικού αερίου και χαμηλών εκπομπών άνθρακα και θα εξαιρεθούν από τα υποκείμενα κέρδη αντικατάστασης κόστους. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα αποτελέσματα από τις συναλλαγές πετρελαίου αναμένεται να είναι ασθενέστερα σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο.

Οι μετοχές της BP στο Λονδίνο διαπραγματεύονταν τελευταία με πτώση 0,8%.

Σε άλλα νέα, η ευρωπαϊκή εταιρεία παραγωγής πυρομαχικών Czechoslovak Group ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ τις επόμενες εβδομάδες, με πιθανή αποτίμηση περίπου 30 δισ. ευρώ (34,94 δισ. δολάρια). Η εταιρεία αναμένει να επωφεληθεί από έναν περιφερειακό «υπερκύκλο» αμυντικών δαπανών εν μέσω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Οι αρχικές δεσμεύσεις από επενδυτικά κεφάλαια όπως τα Artisan Partners, BlackRock και Al-Rayyan ανέρχονται ήδη σε 900 εκατ. ευρώ, καθώς οι εταιρείες σπεύδουν να αποκτήσουν έκθεση σε αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολύτιμες αμυντικές επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Οι αμυντικές μετοχές κινούνται ελαφρώς υψηλότερα, με τον περιφερειακό δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να κερδίζει 0,2% στις πρώτες συναλλαγές, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων που σχετίζονται με τη Γροιλανδία, των εκτεταμένων και βίαιων διαδηλώσεων στο Ιράν — και της υπόσχεσης παρέμβασης των ΗΠΑ αν χρειαστεί — καθώς και των εξελίξεων μετά την ανατροπή του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

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