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Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο ενόψει μιας γεμάτης εβδομάδας εταιρικών αποτελεσμάτων
Χρηματιστήρια
19:56 - 26 Ιαν 2026

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο ενόψει μιας γεμάτης εβδομάδας εταιρικών αποτελεσμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα 26/1, ενόψει μιας ιδιαίτερα «φορτωμένης» εβδομάδας ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,24% στις 609,58 μονάδες στο κλείσιμο του Λονδίνου, με τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος, αν και η εικόνα ανά κλάδο ήταν μικτή. Πιο αναλυτικά οι κυριότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν ως εξής:

  • Βρετανικός FTSE: +0,05% στις 10.148,85 μονάδες,
  • Γαλλικός CAC 40: -0,15% στις 8.131,15 μονάδες,
  • Γερμανικός DAX: +0,20% στις 24.950,30 μονάδες,
  • Ισπανικός IBEX: +0,78% στις 17.680,50 μονάδες,
  • Ιταλικός MIB: +0,26% στις 44.950,32 μονάδες.

Η εβδομάδα σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις επιδόσεις εταιρειών όπως η ASML, η Volvo, η LVMH και η Deutsche Bank, μεταξύ άλλων.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται επίσης να συνεχίσουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά επανέρχονται στο προσκήνιο.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα του δεν προτίθεται να επιδιώξει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα, μετά την απειλή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς ύψους 100% στον Καναδά σε περίπτωση σύναψης εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο.

«Ο Καναδάς σέβεται τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις του. Έχουμε δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας CUSMA (Καναδάς–Ηνωμένες Πολιτείες–Μεξικό) να μην προχωρούμε σε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με οικονομίες που δεν λειτουργούν με όρους αγοράς χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να το κάνουμε αυτό με την Κίνα ή με άλλες μη αγοραίες οικονομίες», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Στις αγορές μετοχών, η Danone κατέγραψε απώλειες 2,13%, καθώς η γαλλική πολυεθνική εταιρεία τροφίμων αναγκάστηκε να ανακαλέσει παρτίδες βρεφικού γάλακτος παγκοσμίως, μετά τον εντοπισμό ιχνών τοξίνης.

Παράλληλα, οι μετοχές της Ryanair, εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Ιρλανδίας, υποχώρησαν κατά 2,23%, περιορίζοντας μέρος των αρχικών απωλειών. Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την ετήσια αύξηση των ναύλων σε πάνω από 7%, από στόχο 1%-2%, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9%. Η Airbus σημείωσε πτώση 2,03%, καθώς η κατασκευάστρια αεροσκαφών αντιμετωπίζει αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις. Σε σημείωμα που επικαλείται το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος Guillaume Faury ανέφερε ότι το 2026 χαρακτηρίζεται από έναν «άνευ προηγουμένου αριθμό κρίσεων». Η πανευρωπαϊκή αεροδιαστημική εταιρεία θα ανακοινώσει αποτελέσματα τον επόμενο μήνα.

Σε άλλα εμπορεύματα, οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, με τις τιμές spot να ενισχύονται κατά 2,23% στα 5.090 δολάρια τη Δευτέρα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 1,7% στα 5.071,29 δολάρια.

Περισσότερες από 90 εταιρείες του δείκτη S&P 500 αναμένεται να ανακοινώσουν τριμηνιαία αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων οι Apple, Meta Platforms και Microsoft. Μέχρι στιγμής, η περίοδος αποτελεσμάτων εξελίσσεται θετικά, με το 76% των εταιρειών που έχουν ήδη ανακοινώσει αποτελέσματα να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με τη FactSet.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται επίσης στη Federal Reserve, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει την πρώτη απόφαση νομισματικής πολιτικής για το έτος την Τετάρτη. Αν και εκτιμάται ευρέως ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο, η Wall Street θα αναζητήσει ενδείξεις για το πότε ενδέχεται να ξεκινήσει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων.

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