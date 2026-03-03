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Στο «κόκκινο» οι ασιατικές αγορές – Βυθίστηκε κατά 7,2% ο Kopsi
Χρηματιστήρια
09:40 - 03 Μαρ 2026

Στο «κόκκινο» οι ασιατικές αγορές – Βυθίστηκε κατά 7,2% ο Kopsi

Reporter.gr Newsroom
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Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έπληξαν σήμερα τις αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, οδηγώντας σε σημαντικές απώλειες τους δείκτες, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω, εντείνοντας την ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε τη χειρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων 19 μηνών, υποχωρώντας κατά 7,24% και κλείνοντας στις 5.791,91 μονάδες. Οι μετοχές-βαρόμετρα δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα, με τη Samsung Electronics να υποχωρεί σχεδόν 10% και τη SK Hynix περίπου 12%, καθώς οι συναλλαγές επανεκκίνησαν μετά από αργία.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 3,08%, κλείνοντας στις 56.269,50 μονάδες.

Παράλληλα, στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κατέγραψε απώλειες 1,21%, διαμορφούμενος στις 25.744,50 μονάδες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης της Σαγκάης (Shanghai Composite) υποχώρησε κατά 1,43% στις 4.122,676 μονάδες, τη στιγμή που ο SZSE Component υποχώρησε κατά 3,05% στις 14.024,62 μονάδες.

Ταυτόχρονα, στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε πτώση 1,24%, κλείνοντας στις 24.865,70 μονάδες.

Τέλος, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,34%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 9.077,30 μονάδες.

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