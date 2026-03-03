Στο «κόκκινο» οι ασιατικές αγορές – Βυθίστηκε κατά 7,2% ο Kopsi

Σε αυτό το πλαίσιο, στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε τη χειρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων 19 μηνών, υποχωρώντας κατά 7,24% και κλείνοντας στις 5.791,91 μονάδες. Οι μετοχές-βαρόμετρα δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα, με τη Samsung Electronics να υποχωρεί σχεδόν 10% και τη SK Hynix περίπου 12%, καθώς οι συναλλαγές επανεκκίνησαν μετά από αργία.
Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 3,08%, κλείνοντας στις 56.269,50 μονάδες.
Παράλληλα, στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κατέγραψε απώλειες 1,21%, διαμορφούμενος στις 25.744,50 μονάδες.
Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης της Σαγκάης (Shanghai Composite) υποχώρησε κατά 1,43% στις 4.122,676 μονάδες, τη στιγμή που ο SZSE Component υποχώρησε κατά 3,05% στις 14.024,62 μονάδες.
Ταυτόχρονα, στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε πτώση 1,24%, κλείνοντας στις 24.865,70 μονάδες.
Τέλος, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,34%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 9.077,30 μονάδες.