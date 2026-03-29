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Ευρωομόλογα: «Άλμα» αποδόσεων εν μέσω φόβων για πληθωρισμό και ενεργειακό σοκ
Χρηματιστήρια
15:15 - 29 Μαρ 2026

Ευρωομόλογα: «Άλμα» αποδόσεων εν μέσω φόβων για πληθωρισμό και ενεργειακό σοκ

Reporter.gr Newsroom
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Τα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης οδεύουν προς έναν από τους πιο αρνητικούς μήνες των τελευταίων δέκα ετών, με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για ορισμένες χώρες να εκτοξεύεται σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν εδώ και χρόνια. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις ανησυχίες των επενδυτών για τις επιπτώσεις του «σοκ» από το Ιράν στα δημόσια οικονομικά της περιοχής.  

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η απόδοση των 10ετών ιταλικών ομολόγων έφτασε την Παρασκευή έως το 4,14%, το υψηλότερο σημείο από τα μέσα του 2024, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου παγκόσμιου κύματος πωλήσεων ομολόγων. Το κύμα αυτό τροφοδοτείται από φόβους για ενίσχυση του πληθωρισμού, λόγω της ανόδου στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν και η απόδοση υποχώρησε αργότερα στο 4,08%, παραμένει αυξημένη σχεδόν κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στον μήνα, πλησιάζοντας τα επίπεδα πίεσης που είχαν καταγραφεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022.

Μέσα σε κλίμα έντονης αστάθειας, οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων άγγιξαν ενδοσυνεδριακά σχεδόν το 3,9%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2009, ενώ τα ισπανικά 10ετή ομόλογα έφτασαν κοντά στο 3,7%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τα τέλη του 2023.

Η πίεση στις αγορές ομολόγων εντείνεται καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που διαφαίνονται.

Όπως δήλωσε ο Tomasz Wieladek, επικεφαλής ευρωπαϊκής μακροοικονομικής στρατηγικής της T Rowe Price, οι επενδυτές αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι διαμορφώνεται ένα περιβάλλον όπου συνδυάζονται χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερος πληθωρισμός, αυξημένα δημοσιονομικά κίνητρα και μεγαλύτερες κρατικές δαπάνες.

Παράλληλα, διαχειριστές κεφαλαίων επισημαίνουν ότι η άνοδος στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων επιβαρύνεται περαιτέρω από την αναμενόμενη πίεση στα δημόσια οικονομικά, λόγω τόσο του αυξημένου κόστους δανεισμού όσο και των μέτρων στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην ακρίβεια της ενέργειας.

Στην Ισπανία, το κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων ύψους 5 δισ. ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας. Το πακέτο, που προωθήθηκε από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, προβλέπει μείωση του ΦΠΑ από 21% σε 10% για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τα καύσιμα.

Αντίστοιχα, η Ιταλία προχώρησε σε προσωρινή μείωση κατά 20% των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα, ένα μέτρο που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 417 εκατ. ευρώ έως τις 7 Απριλίου, οπότε και θα επανεξεταστεί. Η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει να καλύψει την απώλεια εσόδων μέσω περικοπών δαπανών σε άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων και η υγεία.

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