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H Wall πανηγυρίζει τη συμφωνία Τραμπ – Ιράν: Άλμα για Dow, S&amp;P 500 και Nasdaq
Χρηματιστήρια
17:05 - 15 Ιουν 2026

H Wall πανηγυρίζει τη συμφωνία Τραμπ – Ιράν: Άλμα για Dow, S&P 500 και Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές στη Wall Street καταγράφουν ισχυρά κέρδη τη Δευτέρα 15/6, ξεκινώντας θετικά τη συντομευμένη λόγω αργίας εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών ο δείκτης Dow Jones Industrial Average ενισχύεται κατά 546 μονάδες ή 1,07% στις 51.748,27 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό. Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 1,61% στις 7.551,16 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite εκτινάχθηκε κατά 2,57% στις 26.553,286 μονάδες.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η πορεία της SpaceX, της οποίας η μετοχή ενισχύθηκε κατά 6%, μετά το άλμα 19% που είχε σημειώσει κατά το ντεμπούτο της στις δημόσιες αγορές την Παρασκευή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε αργά το βράδυ της Κυριακής μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι «πλέον ολοκληρωμένη». Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, το σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έδωσε το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου την Κυριακή.

Τη Δευτέρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο CNBC ότι αναμένει πως τα Στενά του Ορμούζ «θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς επιβαρύνσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα». Ως αποτέλεσμα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχωρούσε κατά περίπου 5%, διαμορφούμενο κοντά στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.

Η ανακοίνωση Τραμπ ήρθε έπειτα από ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, γεγονός που είχε εντείνει τις αμφιβολίες για το κατά πόσο η συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ προέρχονται από μια θετική εβδομάδα, ενώ το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε περαιτέρω από τη θεαματική δημόσια εγγραφή της SpaceX την Παρασκευή.

Η SpaceX ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής με χρηματιστηριακή αξία που ξεπέρασε τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, μετά την εντυπωσιακή άνοδο της μετοχής της.

«Μια επιτυχημένη δημόσια εγγραφή της SpaceX αποτελεί γενικά θετικό μήνυμα για το ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προς την καινοτομία και την τεχνολογία», δήλωσε ο Έβαν Σλόσμαν, διευθυντικό στέλεχος της SuRo Capital. «Αντανακλά τη ζήτηση, το ενδιαφέρον και την επιθυμία των επενδυτών να τοποθετηθούν σε αυτού του είδους τις εταιρείες».

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία για την αγορά κατοικίας και τις λιανικές πωλήσεις που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, ενώ παράλληλα παρακολουθούν στενά τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια της Fed, τα οποία παρακολουθεί το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποδίδουν πιθανότητα άνω του 98% στο ενδεχόμενο η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

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